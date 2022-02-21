Bandırma'daki trafik kazasında yaralanan 2 kişi hayatını kaybetti

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Korona bir ailenin kâbusu oldu: Şenay'dan da acı haber geldi

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişi, kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti.

Bandırma'da öğleden sonra Bursa Karayolu Banvit kavşağında meydana gelen trafik kazasında İsmail S. ve Saime S. yaralandı. Yaralılar Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen iki yaralı da hayatlarını kaybetti.

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