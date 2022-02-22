Bandırma Belediye Başkanı Tosun yardımcısını görevden aldı

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Belediye Başkanı Tolga Tosun, Belediye Başkan Yardımcısı Metin Ok'u görevden aldı.

Bandırma Belediye Başkan Yardımcısı Metin Ok görevden alındı. Belediye Başkanı Tolga Tosun, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yavaş yavaş önümüzdeki dönemde birlikte çalışabilme ortamını ve koşullarını tükettiğimizi gördüm ve kendisini arayarak bu koşullarda birlikte çalışamayacağımızı ifade ettim. Resmi tebligatı da önümüzdeki günler içerisinde yapacağım. Metin Ok yaklaşık üç sene birlikte mesai yaptığımız ve aynı zamanda partili bir arkadaşım" dedi.

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