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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türk kara sularına itilen 58 göçmen kurtarıldı

İHA

Türk kara sularına itilen 58 göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 3 lastik bottaki 58 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık’ın Altınova Mahallesi açıklarında kaçak göçmenler bulunduğuna ilişkin üç ayrı ihbar üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen üç ayrı lastik bottaki toplam 58 kaçak göçmeni kurtararak, Ayvalık’ın Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirdi. Sahil Güvenlik ekipleri, göçmenlere yiyecek, içecek, giyim, tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulundu. Göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne gönderileceği öğrenildi.

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