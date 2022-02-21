Türk kara sularına itilen 58 göçmen kurtarıldı

İnterneti ikiye bölen görsel! Siz ne görüyorsunuz?

Korona bir ailenin kâbusu oldu: Şenay'dan da acı haber geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 3 lastik bottaki 58 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık’ın Altınova Mahallesi açıklarında kaçak göçmenler bulunduğuna ilişkin üç ayrı ihbar üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen üç ayrı lastik bottaki toplam 58 kaçak göçmeni kurtararak, Ayvalık’ın Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirdi. Sahil Güvenlik ekipleri, göçmenlere yiyecek, içecek, giyim, tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulundu. Göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne gönderileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.