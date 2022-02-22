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Eşi ve ailesi, taksici katilinden komşularına sığınarak kurtulmuş

DHA

Eşi ve ailesi, taksici katilinden komşularına sığınarak kurtulmuş


Fatih Emrah ERDOĞAN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)İZMİR´in Dikili ilçesinde taksi şoförü Atilla Bağçeci'yi (55) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Ferdi Yeğin'in (26) kayınpederi Hüseyin Ulus (68), olay günü yaşananları DHA´ya anlattı. Hüseyin Ulus, "Kızım o gün Ayvalık'a gelen eşi ile garaja konuşmaya gittiğinde bir şeyin değişmeyeceğini anlıyor ve geri dönüyor. Taksiyle kaçarak yanımıza gelirken, telefonla beni arayıp, eşinin peşinde olduğunu söyledi. Biz de kızımızı alarak komşunun evine sığındık. Biz gitmesek, kesinlikle bize de zarar verirdi. Taksici Atilla Bey de hiç uğruna gitti. Allah kimseye böyle bir şey vermesin" dedi.
Ayvalık ilçesinde tanışan ve kısa süre içinde birbirlerini severek evlenen Ferdi-Dilara Yeğin çifti, bazı sorunlar nedeniyle Denizli´ye taşınmak zorunda kaldı. Çift anlaşamadı ve Dilara Yeğin 6 aylık hamileyken Ayvalık'a, baba evine döndü. Burada doğum yapan eşi Dilara Yeğin´i, Denizli´ye dönmesi için ikna etmek isteyen Ferdi Yeğin zaman zaman Ayvalık´a gelirken, 2 ay önceki gelişinde ise kayınpederi Hüseyin Ulus´u darbetti.
17 Şubat günü tekrar Ayvalık´a gelen ve her şeyin değişeceği vaadinde bulunan Ferdi Yeğin, eşini ikna etti. Dilara Yeğin, kendisini almaya gelen eşi Ferdi Yeğin ile birlikte Denizli'ye dönmek için cuma günü Ayvalık Otogarı'na gitti. Eşi Ferdi Yeğin´in yine uyuşturucu kullandığını ve hayatında bir şeyin değişmeyeceğini anlayan Dilara Yeğin, eşinin tuvalete gittiği sırada bir taksiye binerek kaçtı. Çıktığında durumu fark eden Ferdi Yeğin, Atilla Bağçeci´nin kullandığı 10 T 3902 plakalı taksiye binerek, eşinin peşine düştü. Eşini bulamayan Ferdi Yeğin, sonrasında ise bindiği taksinin şoförü Atilla Bağçeci'yi bıçaklayarak öldürdü. Bağçeci'nin cansız bedeni İzmir'in Dikili ilçesi Salihleraltı mevkiinde taksinin bagajında jandarma tarafından bulundu. Bağçeci, dün Ayvalık'ta toprağa verildi. 
'KOMŞUNUN EVİNE SIĞINDIK'
Dilara Yeğin´in babası Hüseyin Ulus, yaşananları DHA´ya anlattı. Kızı Dilara Yeğin'in, 2 aylık bir kızları olduğu için eşine son bir şans verip barıştığını ve Denizli´ye gitmek üzere yola çıktıklarını belirten Hüseyin Ulus, şunları söyledi:
"Sonra bazı tatsız olaylar olmuş. Ayvalık garajında tartışmışlar. Kızım daha önce de ondan çok darbeler aldı. Uyuşturucu, alkol hepsini gördü. Yine değişmeyeceğini görünce garajda bir boşluk bulup taksiye biniyor. Ferdi de gittiğini anlayınca başka bir taksiye biniyor. Biz de can güvenliği için komşunun evine gittik. Sonrasında taksicinin kaybolduğunu ve bir gün sonra da öldürülmüş olarak bulunduğunu öğrendik. Kızım bize telefonla ulaşarak, `Arkadan bizi takip ediyor. İnin beni alın hemen´ dedi. Biz de hemen inip, kızımı aldık ve komşunun evine girip, güvenlik amacıyla oraya sığındık. Komşunun evine gitmeseydik bize kesinlikle zarar verirdi. Yine kızım garajda Denizli´ye gitmekten vazgeçmeseydi onu katledecekti. Bu olaylar yaşandı. Keşke yaşanmasaydı. O adam (Atilla Bağçeci) hiç uğruna gitti. Çok üzücü bir olay. Allah kimsenin başına böyle bir şey vermesin." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Ayvalık Fatih Emrah ERDOĞAN
2022-02-22 10:29:19

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