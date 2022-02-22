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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karşıyaka ve İlhan güzelleşiyor

İHA

Erdek İlçesi kırsal Karşıyaka Mahallesi meydanında, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen düzenleme çalışmaları yerinde incelendi.

Karşıyaka ve İlhan güzelleşiyor

Erdek İlçesi kırsal Karşıyaka Mahallesi meydanında, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen düzenleme çalışmaları yerinde incelendi.
Balıkesir’e değer katan hizmetlerini kent merkezinde olduğu gibi tüm ilçelere de ulaştıran Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenleme çalışmaları devam eden ‘Karşıyaka Mahallesi Meydanı’nda, AK Parti Erdek İlçe Teşkilatı, Erdek Belediye Meclisi’nin Cumhur İttifakı üyeleri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Güney Marmara Koordinatörü İbrahim Koman eşliğinde incelemelerde bulunuldu.
Karşıyaka Mahallesi’ni ziyaret eden heyete mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi. AK Parti Erdek İlçe Başkanı Musa Alioğlu, inceleme gezisinde yaptığı konuşmada, Karşıyaka Mahallesi’nde geciken çalışmanın nihayete erecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, bu çalışmaların Mart ayı içinde tamamlanmasının planlandığını sözlerine ekledi.
İlhan Mahallesi daha da güzelleşecek
AK Parti Erdek İlçe Teşkilatının, Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan çalışmaları incelemek üzere ziyaret ettiği ikinci durak ilçemize bağlı kırsal İlhan Mahallesi oldu.
İlhan Mahallesi’ne Perşembe günü giden AK Parti Erdek İlçe Teşkilatına, Erdek Belediye Meclisi’nin Cumhur İttifakı üyeleri, BBB Güney Marmara Bölge Koordinatörü İbrahim Koman’ın yanı sıra MHP Erdek İlçe Teşkilatı da eşlik etti.
İlhan Mahallesi gezisinde, mahallenin ara yollarından sahile ulaşımı sağlayan yollarda başlatılan yol yapım ve onarım çalışmalarında son durum yakından takip edildi.
Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bir araya geldiği mahalle sakinlerine bilgiler aktaran AK Parti Erdek İlçe Başkanı Musa Alioğlu, bu çalışmaların tamamlanmasıyla İlhan Mahallesi’nin değerine değer katacağını ifade etti.
Güneşin yüzünü gösterdiğini, Büyükşehir hizmetlerinin sağanak sağanak yağmaya başladığının altını çizen AK Parti İlçe Başkanı Alioğlu, “Biz milletimize hizmetle, kendimizi adeta yeniden tazeliyoruz.” diye konuştu.
AK Parti’yi bir kez daha hizmetlerin partisi olduğunu mahalle sakinleriyle paylaşan AK Parti İlçe Başkanı Alioğlu, kırsal mahallelerde yaşam kalitesinin artması amacıyla hizmetlerini gerçekleştirmeye kararlı olduklarını anlattı.
“Millet için siyaset, milletimizin huzuru ve konforu için siyaset” ilkesiyle yürüdüklerini işaret eden Alioğlu, milletin yüzünü güldürmek amacıyla çalıştıklarını, sadece İlhan Mahallesi değil tüm kırsalı hak ettiği noktaya ulaştıracaklarını söyledi.
İlhan Mahallesi sakinleri de, mahallelerine güzel hizmetler kazandırmaya vesile olan konuklarına teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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