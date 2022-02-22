Bandırma'da Engellilere EKPSS kursu açıldı

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Belediye, Halk Eğitim, Engelli ve Engelli Aileleri Derneği tarafından ortaklaşa 24 Nisan ' da Engellilerin memur olmaları için düzenlenecek EKPSS sınavı kusu açıldı.

Türkiye genelinde 24 Nisan' da yapılacak olan EKPSS sınavı için Bandırma'da Belediye, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve Engelli ve Engelli Aileleri Derneği tarafından ortaklaşa kurs açıldı. Belediye Eğitim Destek Evinde açılan kursa memur olmayı düşünen 20 Engelli katılıyor. Engelli bireylere her zaman destek olduklarını belirten Belediye Başkanı Tolga Tosun, her zaman engellilerin yanında olacaklarını söyledi. Açılan kusun memur olmak isteyen engellilere büyük katkı sağlayacağını belirten Bandırma Engelli ve Engelli Aileleri Derneği Başkanı Hüseyin Uçar, Belediye Başkanı Tolga Tosun ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cüneyt Taşkın ' a teşekkür etti.

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