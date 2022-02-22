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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altıeylül'den çifte protokol

İHA

Altıeylül'den çifte protokol

Altıeylül Belediyesi Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Altıeylül Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile birlikte sporeğitim işbirliği protokolü imzaladı.
Altıeylül Belediyesi gençlere yapmış olduğu yatırımlarına bir yenisini daha ekleyerek Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi’nde çifte protokol imzaladı. Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile imzalanan protokolde 2022 yılında Amatör Spor Haftası etkinliği kapsamında ilçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine 7 Bin TL nakdi yardımda bulunmak üzere protokol imzalayarak spora ve Ballıkesir’deki amatör kulüplere destek verdi.

Mengüç: "Amatör spor adına teşekkür ediyorum"
Yapılan yardımdan dolayı memnuniyetin dile getiren Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Metin Mengüç “Öncelikle tüm Balıkesir amatörleri adına teşekkür ediyorum. Altıeylül Belediyesi kurulduğu günden bu yana Altıeylül İlçe sınırları içerisinde bulunan amatör kulüplere büyük yardımlar yaptı. Biz bundan çok müteşekkiriz. Daha önce amatör kulüplerin ulaşım, yemek, katılım ve antrenör bedellerine kadar büyük destekleri oldu. Tüm amatörler adına teşekkür ediyorum. Bugünde bu protokolü imzalamak için bir araya geldik. Başta Altıeylül Belediye Başkanımız Hasan Avcı olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

AVCI: “Elimizden geleni yapıyoruz"
Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı da “Altıeylül Belediyesi Spor Kulübü kurulurken takım kurma yoluna değil, ilçedeki amatör spor kulüplerine destek verme tercih edilmiş oldu. Bizler de geldiğimiz zaman bu kararın ne kadar doğru bir karar olduğunu ve gençlerimize yönelik çalışmalarda bulunan güzide kulüplerimize katkı sunabilmek için elimizden gelen ne varsa bu konuda gayret etmemiz gerekir bilinciyle Zekai abinin başlattığı bu süreci daha da detaylandırarak kulüplerimize destek olma yolunu tercih ettik” dedi.


Spor ve eğitim işbirliği protokolü de imzalandı
Altıeylül Belediyesi, Altıeylül Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan diğer protokole göre Altıeylül İlçe sınırlarındaki ilkokul ve ortaokul düzeyinde öğrenim gören öğrenciler içerisinde yeteneklerine uygun destek eğitimi almaları sağlanarak, yeteneklerinin ve özgüvenlerinin geliştirilmesi için ücretsiz programlar aracılığıyla eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlanması amaçlanıyor. İmzalanan protokol sonrası konuşan Altıeylül Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Akan “Spor ve eğitim işbirliği protokolü kapsamında Altıeylül Belediyemiz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüz ile birlikte ilkokul ve ortaokul öğrencilerimize yönelik eğitimler vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuşurken Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Keren “Bugün yine bir iş birliği protokolü yapmanın mutluluğunu ve onurunu yaşıyoruz. Belediyemiz ile yapmış olduğumuz tüm faaliyetlerde Başkanımız sağ olsun yardımlarını esirgemiyor. Bizler de bu kapsamda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yapacağımız her türlü eğitim faaliyetlerinde, sportif faaliyetlerde ve kültürel faaliyetlerde her zaman iş birliği içerisinde olacağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Avcı: "İki güzel protokolü bir arada gerçekleştirdik"
Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Altıeylül Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Altıeylül Belediyesi arasında imzalanan protokollerin ardından konuşan Başkan Avcı “Bugün iki güzel protokolü bir arada gerçekleştirdik. Bir taraftan amatör spor kulüpleriyle yaptığımız güzel protokolün yanında Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Altıeylül Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüz ile yine gençlerimize ve çocuklarımıza yönelik güzel bir faaliyetin de protokolünü imzalamış bulunuyoruz. İlçemiz için, çocuklarımız için hayırlı uğurlu olsun. Altıeylül Belediyesi olarak devletimizin kurumları ile iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Bu iş birliğini de arttırarak çalışmalarımıza devam etme gayretini gösteriyoruz. Birlikten kuvvet doğar. Gençlerimize ve çocuklarımıza yönelik çalışmalar yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Çünkü gençlerimize yönelik yapılan yatırımın bu ülkenin geleceğine yapılan bir yatırım olduğunun bilincindeyiz” dedi.

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