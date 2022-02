Hayırsever iş adamı gasilhane bağışladı Sındırgı Belediyesi Gasilhane Binası hizmete girdi

Hayırsever vatandaşların okul, hastane, aile sağlık merkezi gibi ortak ihtiyaçlara yönelik gerçekleştirdiği bağışların farklı bir örneği Balıkesir'de gerçekleşti. Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde hayırsever bir işadamı ilçe mezarlığı yanına gasilhane bağışladı. Sındırgı Belediyesi'nin de katkı gösterdiği gasilhane inşaatı kısa sürede bitirilerek, vatandaşların hizmetine sunuldu.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile doğumdan ölüme kadar her alanda vatandaşların yanında olan Sındırgı Belediyesi ilçenin önemli bir ihtiyacını daha giderdi. Daha önceleri mobil araçlarda ve cami gasilhanelerinde gerçekleştirilen cenaze yıkama işlemlerini daha sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmek için ilçe mezarlığı yanında tam donanımlı bir gasilhane inşa edildi. Yıkama odası, morg, bekleme odası, idare odası ve tuvaletlerden oluşan gasilhane tüm detaylar düşünülerek planlandı.



Cenaze defin işlemleri ile vatandaşların acılı gününde yanında

2014 yılından bu yana cenaze defin işlemlerini ücretsiz bir şekilde sürdüren Sındırgı Belediyesi cenazenin evden alınmasından, yıkanıp kefenlenmesine ve mezarlığa ulaştırılmasına kadar hizmet veriyor. Cenaze defin işlemlerinde tam donanımlı Sındırgı Belediyesi cenaze nakil aracının yanı sıra şehir dışı nakil işlemlerinde belediyelerle ortak çalışmalar gerçekleştirilerek vatandaşlara hizmet sunuluyor.

Daha önceleri mobil yıkama aracı vb. alanlarda verilen hizmet mevcuttaki alanların yetersiz gelmesi ve modern gasilhane binasının tamamlanması ile birlikte bu alana taşındı. Hizmete giren gasilhane binasında cenaze işlemleri artık daha sağlıklı bir şekilde yapılacak. Vatandaşlar cenaze hizmetlerinden bir telefonla yararlanabiliyor. Defin işlemlerinin yanı sıra talepte bulunan vatandaşlara çadır kurulumu, tabure ve otobüs desteği de sağlanıyor.

İlçenin önemli bir ihtiyacının giderilmesini sağlayan ve gasilhane binasının masraflarını karşılayan iş adamı Ali Aydemir, “Sağ olsun başkanım her şeyden önce bize bunu müracaat etti ve zamanı geldi. El birliğiyle bunu yaptık ve ihtiyaç olanı bu şehirde Allah nasip etti. Herkese böyle hayırlı işleri insanlara nasip etmesini dilerim. Bunlar güzel şeyler. Biz bu vatandaş halde imkanlarımız olduğu takdirde elimizden geldiği kadarıyla mutlaka bu işlere devam edeceğiz" dedi.

Vatandaşlara, en acılı günlerinde daha ferah ve huzurlu alanlar sunmayı amaçladıklarını belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ise, “Her bir canlı için mutlaka bir gün başına gelebilecek bir hadise ölüm. Hayatın aslında tek gerçeği. Ve bu hayatın tek gerçeğine tabi bizler son vazifelerimizi yerine getirmek için belediyemiz bugün her türlü imkanı seferber ediyor. Hem Büyükşehir Belediyemiz olarak hem Sındırgı Belediyesi olarak bizler yani hiçbir masraftan kaçınmadan uzak bir noktalardan bile olsa cenaze arabamızla o cenazeleri getirip Sındırgı'ya getiriyoruz. Ücret almıyoruz, oradaki mertek tahtasından kefenine kadar bile ihtiyaç sahibi olanlar varsa onlara da bu hizmeti veriyoruz. Hayırsever vatandaşımız, abimiz şekerci olarak bilinen Ali Aydemir abimiz Sındırgı’da bir fırsat verdi. Ben dedi bütün imkanlarını karşılayacağım yani bütün imkanlarımı seferber edeceğim. Ve maddi olarak ne gerekiyorsa yapacağım dedi. Aşağı yukarı bir 300 binin üstünde bir rakamla burada bir masrafla bir gasilhane yaptık. Hem de Sındırgı Şehir Mezarlığının hemen dibinde ve karşısında da Fatih Camii'nin de bulunmuş olması ortamın yani cami, gasilhane, mezar hep bir arada olmuş oldu. Böyle hizmetlere vesile olduklarından dolayı da başta Ali Aydemir abimiz olmak üzere bütün hayırseverlerimize sonsuz teşekkürler ediyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.