34 yıl sonra Girit Battaniyesi üretildi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, sanatsal ve sosyal hayata verdiği desteklerle bilinen ilçenin sevilen ismi “Ayvalık Gönüllüsü” Aysel Namlı’nın bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi, bir geleneğin Ayvalık’ta yaşama geçirilmesine sebep oldu. Ayvalık Belediyesi’nin de katkılarıyla tezgâhlarda dokunmasına başlanılan Anadolu’da Sedefli Battaniye olarak isimlendirilen Girit Battaniyeleri, SS.KEDİ Kadın Emeğini Destekleme İşliği Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (KEDİ) öncülüğünde ilçedeki kadınların yeni ekmek kapısı olmaya hazırlanıyor.

Ayvalık Belediyesi’nin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ayvalık Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile Sanata ve Eğitime Destek Derneği’nin katkı vererek Aysel Namlı’nın kurduğu Vatandaşın Yeri Gönüllüler Grubu’nun koordinasyonunda üretime başlaya atölyeyi ziyaret eden Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve eşi Canan Ergin, el emeği göz nuru çalışmaları ilgiyle izledi. 34 yıl önce Cunda’da tanıştığı bir ustadan varlığını keşfettiği sedefli battaniyenin izini sürerek dokuma tezgahlarının kurulmasını ve üretime geçilmesini sağlayan Aysel Namlı, bununla yetinmemiş ayrıca bir de kooperatifin kuruluşunu gerçekleştirdi. Namlı, “Bir düştü gerçek oldu. 34 yıl sedefli battaniyeyi nasıl üretirim, Ayvalıklı kadınların bütçelerine nasıl destek olurum diye mücadele ettim. Bu mücadele destek veren arkadaşlarımla birlikte bugünlere geldik. Artık kadınlarımız beş ayrı tezgâhta sedefli battaniye üretiyor. Çok emek isteyen, alın teri, göz nuru bir dokuma sedefli battaniye, yani emeğin karşılığını bulmak mümkün değil. Yurt dışından da battaniyeye büyük bir ilgi var. Girişimlerde bulunduk, dış pazara da açılmış olacağız. Hem kadınlarımıza ek bir gelir olacak hem de battaniye sayesinde kentimizin isminin yurt dışında bilinirliliği daha da artacak” dedi.

Aysel Namlı, mübadele yılları öncesinde Girit Adası’nda keçi yünüyle üretilen halıları, bugün koyun yünü ve kök boyalarıyla, geometrik şekillerle biçimlendirerek ürettiklerini de sözlerine ekledi.

Başkan Mesut Ergin, unutulmaya yüz tutmuş bir kültür mirasını keşfederek Ayvalık’a kazandıran Aysel Namlı ve arkadaşlarına teşekkür etti. Başkan Ergin, girişimin işsizliğe çözüm sunmak ve kadınların becerilerini geliştirerek istihdam olanağının önünü açtığını söyledi. Yüz yıllar öncesinden gelen bir kültür mirası olan sedefli battaniyenin bir diğer adıyla Girit battaniyesinin dokunmasının özel yetenek ve sabır gerektirdiğini ifade eden Başkan Ergin, “Üretiminden satışa sunulmasına kadar üzerimize ne düşüyorsa belediye olarak her türlü desteği vermeye hazırız” diye konuştu.

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