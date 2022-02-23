Edremit Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği’nden anlamlı ziyaretler

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Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği yeni yönetimi Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ve Belediye Başkanı Hasan Arslan’ı ziyaret etti.

Başkanlığa seçilen emekli öğretmen ve idareci Naci Biroğul, “1991 yılından bu yana faaliyet gösteren, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği (BTTDD)’nin geçtiğimiz günlerde olağan genel kurulunu gerçekleştirdik. Genel Başkan Av.Necmettin Hüseyin, Teşkilat Başkanı Musa Yurt, Rumeli Federasyonları Genel Sekreteri Hasan Küçük ve Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan kongremizi onurlandırdılar. Kongrede arkadaşlarımızın teveccühü ile Edremit şube başkanlığına getirildim. Yönetim Kurulumuz ise İsmail Şentürk, Seyfettin Salihoğlu, Remzi Mehmetoğlu, Meliha Mehmetoğlu, Nihal Yılmaz ve Necmettin Sadıkçakmak’tan oluştu”dedi.

Yeni yönetim kurulu olarak ilk ziyaretlerini Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaşı’na yaptıklarını ifade eden Biroğlu, “Ardından ise Belediye Başkanı Hasan Arslan’ı yönetim kurulu üyelerimizle ziyaret ettik. Gerek Odabaş ve gerekse Arslan, kamu yararına çalışan derneklerin çalışma ve etkinlerine destek sözü vererek yönetim kurulumuza başarılar dileyerek ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler”diye konuştu.

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