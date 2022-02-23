Karesi'de yol çalışmaları hızlandı Karesi Belediyesi yol ve kaldırım çalışmalarını sürdürüyor

Karesi Belediyesi ilçe genelinde kırsal mahallelerde parke yol, kaldırım ve asfalt yama çalışmalarına devam ediyor. Karesi'nin 2021 yılı içinde 11 kırsal mahallede 75 bin metrekare parke yol çalışması, 19 bin metrekare parke taşı tamiratı, 27 merkez mahallede ise 51 bin 750 metrekare kilit parke taşı yapım ve tamiratı yapıldı.

Karesi Belediyesi bahar aylarının gelmesiyle özelikle kırsal mahallelerde yol, asfalt yama ve parke taşı döşeme çalışmaları hızlandı. Belediye ekipleri, gerek kırsaldaki gerekse şehir merkezindeki yolların modernizasyon çalışmalarını hızla devam ettiriyor. İlçedeki vatandaşların daha rahat ve sağlıklı şartlarda yaşamlarını devam ettirebilmeleri için gece gündüz çalışan ekipler bir çok mahallede ise stabilize yol düzenleme çalışmaları sürüyor.





Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Kızpınar ve Davutlar Mahallelerinde çalışmalar yürütüyor. Kızpınar’da Varyant Caddesi’nde yol genişletme ve düzenleme çalışmaları yapılıyor. 210 metrelik yolun dar kısmı trafik sıkışıklığı ve kazalara sebep vermesi nedeniyle genişletiliyor.

Ayrıca Davutlar Mahallesi’nde ise yaşam standartlarını yükseltmek, yolların daha modern görünüme kavuşturmak için gerçekleştirilen kilitli parke döşeme çalışmaları yapılıyor. Ayrıca ekipler kurumların altyapı çalışmaları sonrası bozulan yolları da onarıyor.

11 KIRSAL MAHALLEYE 75 BİN METREKARE PARKE TAŞI

Karesi Belediyesi özelikle kırsal mahallelerin merkezi cadde ve sokaklarında parke taşı döşeme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan ihale ile 20212022 yıllarında toplamda 75 bin metrekare parke taşı döşeme çalışması yapıldı. Bu kapsamda Karesi'nin 2021 yılı içinde 11 kırsal mahallede 75 bin metrekare parke yol çalışması, 19 bin metrekare parke taşı tamiratı, 27 merkez mahallede ise 51 bin 750 metrekare kilit parke taşı yapım ve tamiratı yapıldı. Ayrıca merkez mahallelerde 6 bin ton sıcak asfalt yama çalışması tamamlandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile de koordineli çalışmalarını sürdüren Karesi Belediyesi, 15 km sathi kaplama yol çalışmasını tamamladı. Çalışma kapsamında Şamlı Kamçılı, Kocaavşar Işıklar, Karakol mezarlık, Ziyaretli mezarlık, Fethiye mezarlık ve Yaylabayır mezarlık yanı yolları yapıldı.

KIRSALDA BİNA TADİLATLARI

Karesi Belediyesi, kırsal mahallelerde tadilat çalışmalarını da sürdürüyor. Bu kapsamda İbirler muhtarlık binası yapımı devam ediyor. Yeşilova Mahallesi’nde cami odası ve tuvaletlerin yapımı tamamlandı. Deliktaş Mahallesinde ise selektör binası yapımı tamamlandı. Bunların yanında kırsal mahallelerdeki cami, okul, cemevi, sağlık ocağı, kursan kursu, müze, yemekhane, tuvalet ve köy çeşmesi gibi yerlerde tadilattan geçirildi.

Karesi Belediyesi'nin yol yapım çalışmalarını hızlandırdığını söyleyen Başkan Dinçer Orkan, desteklerinden ötürü Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a da teşekkür etti. Yol çalışmalarının hızlı bir şekilde başladığını belirten Başkan Orkan, “Vatandaşlarımızın isteklerini birebir dinliyor, elimizden geldiği ölçüde talepleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Karesi'de daha geniş ve güvenli bir ulaşım ağı sistemi için gerekenleri yapıyoruz. Burada Fen İşleri müdürlüğümüz çalışmalarını hızlandırdı. Mevcut yolları ve kırsal mahallelerimiz sokak yollarını yenileyerek ulaşımı daha konforlu hale getireceğiz. Program dahilinde tüm mahallelerimizde değişim, dönüşüm çalışmaları hızla sürecek. Amacımız, Karesi sakinlerine yakışır bir ilçe hazırlayarak, vatandaşlarımızın daha mutlu ve daha huzurlu bir şekilde her türlü konforu hizmetlerine sunmaktır” dedi.

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