BEST işçileri maaş zammını pastayla kutladı

Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri A.Ş (BEST) Elektrik Üretim Atölyesi İşçileri, Toplu Sözleşmeden duydukları memnuniyeti Toplu İş Sözleşmesi heyeti ve yöneticileriyle pasta keserek kutladı.

Etkinlikte söz alan Türk Metal Sendikası Balıkesir Şube Başkanı Nedim Veske, tüm çalışanlar adına desteklerinden dolayı Best A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak ve süreçte emeği geçen herkese teşekkür etti.



BEST İK’dan teşekkür

Sözlerine, Rona Yırcalı’nın memnuniyet mesajı ve selamlarını ileterek başlayan, İnsan Kaynakları ve Endüstriyel İlişkiler Direktörü İsmail Orhan Sönmez, işçilere bu anlamlı jestleri ve davetleri için teşekkür etti. Sönmez, “10 yıldan beri kademeli olarak olgunlaştırdığımız çalışma modelimizde sizlere söz verdiğimiz noktalara ulaştık. Sözümüzü tuttuğumuz ve diğer işyerlerine örnek olabilecek çalışma koşullarını çalışanlarımıza sunduğumuz için mutluyuz” şeklinde konuştu.

BEST A.Ş Fabrika Direktörü Devrim Demirbaş ve Kalite Test Direktörü Korkut Ergül’ün de katıldığı etkinlik, pasta kesimi ve hatıra fotoğrafları çekimleriyle sona erdi.

