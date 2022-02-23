Balıkesir Büyükşehir, bir ailenin daha yüzünü güldürdü

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında Balya Danişment Mahallesi’nde bir engelli vatandaşın özellikli engelli aracı ve engelli asansörü ihtiyacını karşılayarak, evini de banyosundan mutfağına kadar baştan aşağıya yeniledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı engelli vatandaşların eğitiminden ulaşımına, sosyal hayatındaki sıkıntılarına varıncaya kadar reform niteliğinde birçok projeyi hayata geçirmeye devam ediyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü, şehrin dört bir yanında Engelsiz Şehir Balıkesir projesini hayat geçirmek için çalışmalarına devam ediyor. Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Balya Danişmet Mahallesi’nde bir ailenin çağrı merkezi üzerinden talep ettikleri yardımı bir hafta gibi kısa bir sürede tamamlayarak ailenin yüzünü güldürdü.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne gelen taleplerin önce sosyal yardım değerlendirme kurulundan geçtiği bilgisini veren Sağlık Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Koordinatörü Mehmet Kulaksız, hizmetler yerine getirilirken hem belediyenin imkanlarının hem de hayırsever vatandaşların yardımlarının kullandığını söyledi. Kulaksız, “Başkanımız Yücel Yılmaz’ın bizlere kimin yardıma ihtiyacı varsa gece gündüz koşun talimatı üzerine bizler de tarafımıza gelen her talebi yerinde inceleyip ihtiyaçları gidermeye çalışıyoruz” dedi.

Belediyeye başvuru yapmalarının ardından 2 gün içinde kendilerine dönüş sağlandığını belirten Şennur Uğran, “Bir hafta içerisinde evimize kadar ekipler geldi. Evde incelemelerde bulundular. Ne yapılması gerekiyorsa her şeyi yaptılar. Özellikli engelli aracımızı teslim ettiler, aracın eve çıkması için engelli asansörü kurdular. Evimizin banyosundan, kapısından dolaplarına kadar birçok şeyimizi yenilediler. Hepsinden Allah razı olsun” diyerek memnuniyetini dile getirdi.

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