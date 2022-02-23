Bandırma Madeni İşler Odası Başkanı Dinçer Güven Tazeledi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Madeni İşler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın olağan genel kurulunda Karani Dinçer güven tazeledi.

Küçük Sanayi Sitesi çok amaçlı salonunda yapılan genel kurulun divan kurulu başkanlığını Divan heyeti Balıkesir Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birlik Başkanı Fehmi Erdem seçildi. Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, siyasi parti temsilcileri ve ile oda başkanları katıldı. Yapılan seçimlerde İki liste olarak girilen seçimlerde beyaz listeyle seçimlere giren Karani Dinçer 117 oy alarak tekrar başkanlığa seçildi. Mahmut Çolak Başkanlığındaki mavi liste ise 91 oy aldı.

Olağan Genel Kurula Belediye Başkanı Tolga Tosun, oda başkanları ve üyeler katıldı. Saygı duruşu ve istiklal Marşı’nın okunmasının ardından divan heyeti oluşturuldu. Divan heyeti başkanlığına Balıkesir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birlik Başkanı Fehmi Erdem, üyeliklere ise Hayri Özden, Ömer Metin, Samet Sevim ve Emin Görmecikli seçildiler. Faaliyet ve denetleme kurulu raporları okunarak oy birliği ile kabul edildi. 232 faal üyenin bulunduğu odada 35. Yılını dolduran üyelere plaket takdiminde bulunuldu. Yapılan seçimlerde mevcut başkan Karani Dinçer 117 oy alarak tekrar Bandırma Madeni İşler Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanlığına seçildi. Mahmut Çolak ise 91 oy aldı.

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