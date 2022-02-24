Bandırma Belediye Başkanı Tosun, şehit babasının sorununun çözülmesi talimatı verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bandırma Belediye Başkanı Tosun, şehit babasının sorununun çözülmesi talimatı verdi

İHA

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Belediye Başkanı Tolga Tosun, şehit babası İbrahim Kocadağ'a izinsiz yapı gerekçesiyle kesilen cezanın ardından sorunun çözülmesi talimatını verdi.

Bandırma Belediye Başkanı Tosun, şehit babasının sorununun çözülmesi talimatı verdi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Belediye Başkanı Tolga Tosun, şehit babası İbrahim Kocadağ'a izinsiz yapı gerekçesiyle kesilen cezanın ardından sorunun çözülmesi talimatını verdi.
Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Şehit J. Er Ramazan Kocadağ’ın babası İbrahim Kocadağ'ı kabul etti. 2020 yılında şikayet sonucunda şehit babasına izinsiz sundurma yaptığı gerekçesiyle ceza kesildi. Belediye Başkanı Tosun, şehit babası Kocadağ’la bir süre görüşerek sorunun çözümü için Belediye ilgili birimine talimat verdi. Başkan Tolga Tosun, görüşme ile ilgili yaptığı açıklamada, “Kamuoyunun bildiği üzere 2020 yılında komşu şikayeti üzerine izinsiz yapılan sundurma için Şehit J. Er Ramazan Kocadağ’ın babası İbrahim Kocadağ amcamıza ceza kesilmişti. Bugün İbrahim amcamız Harp Malülü Gaziler Dul ve Yetimler Derneğimiz ile birlikte bizi ziyaret etti. Oturduk sohbet ettik, mahçupluğumuzu dile getirdik. Sorunun çözülmesi için talimatlarımızı verdik. Üzerimize düşen ne varsa yapacağız. İbrahim amcamızın bu olaydan dolayı bir mağduriyet yaşanmasına izin vermeyeceğiz. Biz büyük bir ailenin fertleriyiz. Şehidimizi rahmet ve minnetle anıyorum. İbrahim amcama da sabır diliyorum. Onlar bizim gururumuz” dedi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Zihinsel engelli öğrenciye akran şiddetine soruşturma
YEREL HABERLER Zihinsel engelli öğrenciye akran şiddetine soruşturma
Gönen’de jandarmadan büyük operasyon
YEREL HABERLER Gönen’de jandarmadan büyük operasyon
Bandırma Madeni İşler Odası Başkanı Dinçer Güven Tazeledi
YEREL HABERLER Bandırma Madeni İşler Odası Başkanı Dinçer Güven ...
Vatandaştan şoföre teşekkür yağmuru Vatandaşların dikkatini çeken Şoför Belediye başkanı tarafından ödüllendirildi
YEREL HABERLER Vatandaştan şoföre teşekkür yağmuru Vatandaşların ...
Balıkesir Büyükşehir, bir ailenin daha yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER Balıkesir Büyükşehir, bir ailenin daha yüzünü ...
Erdek’te “Aramıza Hoş geldin Bebek” ziyaretleri devam ediyor
YEREL HABERLER Erdek’te “Aramıza Hoş geldin Bebek” ziyaretleri devam ...
Geleceğin mimarları ilçeye hayran kaldı
YEREL HABERLER Geleceğin mimarları ilçeye hayran kaldı
Esnaf ve Sanatkarlar Odası yönetiminden ziyaret
YEREL HABERLER Esnaf ve Sanatkarlar Odası yönetiminden ziyaret
BEST işçileri maaş zammını pastayla kutladı
YEREL HABERLER BEST işçileri maaş zammını pastayla kutladı
Elektrik faturaları güneş enerjisi panellerine ilgiyi artırdı
YEREL HABERLER Elektrik faturaları güneş enerjisi panellerine ilgiyi ...
Karesi'de yol çalışmaları hızlandı Karesi Belediyesi yol ve kaldırım çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Karesi'de yol çalışmaları hızlandı Karesi Belediyesi ...
Başkan Mesut Ergin “Üç Kız Kardeş” dizisinin ilk bölümü oyuncuları ile birlikte izledi
YEREL HABERLER Başkan Mesut Ergin “Üç Kız Kardeş” dizisinin ilk ...
Edremit Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği’nden anlamlı ziyaretler
YEREL HABERLER Edremit Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği’nden ...
Burhaniye’de AVM ihalesi iptal edildi
YEREL HABERLER Burhaniye’de AVM ihalesi iptal edildi
İbrahim Tatlıses'in kazandığı alışveriş merkezi ihalesi iptal edildi
YEREL HABERLER İbrahim Tatlıses'in kazandığı alışveriş merkezi ...
34 yıl sonra Girit Battaniyesi üretildi
YEREL HABERLER 34 yıl sonra Girit Battaniyesi üretildi
Hayırsever iş adamı gasilhane bağışladı Sındırgı Belediyesi Gasilhane Binası hizmete girdi
YEREL HABERLER Hayırsever iş adamı gasilhane bağışladı Sındırgı ...
Balıkesir Üniversitesi, hayırseverleri onurlandırdı
YEREL HABERLER Balıkesir Üniversitesi, hayırseverleri onurlandırdı
Spor Toto Teşkilat Başkanı Bozgeyik, Manyas'ta incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Spor Toto Teşkilat Başkanı Bozgeyik, Manyas'ta ...
Altıeylül'den çifte protokol
YEREL HABERLER Altıeylül'den çifte protokol
‘Müspet Değerler Mektebi’nin konuğu Hayati İnanç oldu
YEREL HABERLER ‘Müspet Değerler Mektebi’nin konuğu Hayati İnanç oldu
Cinayet kurbanı Erdoğan Gönül son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Cinayet kurbanı Erdoğan Gönül son yolculuğuna ...
Taşocağı davasında hukuk zaferi Kozak mevkiinde taşocağı için verilen 'ÇED olumlu' kararı iptal edildi
YEREL HABERLER Taşocağı davasında hukuk zaferi Kozak mevkiinde ...
Bandırma'da Engellilere EKPSS kursu açıldı
YEREL HABERLER Bandırma'da Engellilere EKPSS kursu açıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.