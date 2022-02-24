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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burhaniye’de sahillerde kötü görüntüye yer yok

İHA

Burhaniye’de sahillerde kötü görüntüye yer yok

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, geçen yıl Ören ve İskele sahilinde düzenleme yapan Belediye, şimdi de görüntü kirliliğine neden olan eski işyerlerini yıkmaya başladı. Ören Mahallesi İsmail Kızıklı Caddesinde boşaltılan eski işyerleri yıkılırken, yerine eşil alan düzenlemesi yapılacağı açıklandı.
Burhaniye’de Belediye geçtiğimiz yıl Ören ve İskele sahilinde yeni düzenlemeler yaparken, çok sayıda yeni işyeri yaptı. Esnaflar, yeni işyerlerine taşınırken, eskileri de yıkılmaya başlandı. Ören Mahallesi İsmail Kızıklı Caddesinde boşaltılan eski dükkanların yıkımına da başlandı. Çalışmaları yakından takip eden Ören Mahalle Muhtarı İlker Kurt, Başkan Ali Kemal Deveciler ve emeği geçenlere teşekkür etti. Esnafların yeni dükkânlara taşındıklarını anlatan Muhtar Kurt, yıkılan işyerlerinin yerine yeşil alan düzenlemesi yapılacağını anlatırken, Ören’in eşsiz bir tatil yeri olduğunu söyledi.

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