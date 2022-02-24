Kepsut’ta kar yağışı başladı

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Balıkesir genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte Kepsut ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü.

Kepsut’a bağı Kızıloluk, Kepekler, Dalköy, Katrancı gibi yüksek kesimde yer alan kırsal mahallerdeki kar yağışı hafif geçerken hayatı olumsuz etkilemiyor.

Hava sıcaklıklarının 6 derecenin üzerinde düşmesiyle birlikte Balıkesir’in Kepsut ilçesindeki yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Kepsut’a yakın yüksek kesimlerdeki kırsal mahallelerde görülen kar yağışıyla bitki örtüsü beyaza büründü.

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