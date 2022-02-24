İvrindi kelle peyniri artık coğrafi işaretli

Damak tadı ile herkes tarafından bilinen ve beğenilen, koyun ve kuzusu ile ünlü İvrindi’de üretilen İvrindi Kelle Peyniri Belediye Başkanı Yusuf Cengiz’in girişimleri sonucu coğrafi işaret aldı.

2021 yılı Şubat ayında İvrindi Belediyesinin koordinatörlüğünde başlatılan, İvrindi Belediyesi, İvrindi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Balıkesir Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü ile ortak yürütülen çalışmalar neticesinde Şubat 2022 itibari ile İvrindi Kelle Peyniri coğrafi işaret almaya hak kazandı.

Yaklaşık bir yıla yakın süredir bu konu üzerinde yoğunlaştıklarını ifade eden Başkan Cengiz “ Balıkesir Üniversitesi, İlçe Tarım ve Belediye olarak ortak İvrindi kelle Peyniri’ni tescillemek için yoğun çaba sarfettik. İlçemize has bu lezzeti bilmeyen yoktur. 2019 yerel seçimlerinde de ilçemizin bu lezzetine coğrafi işaret alma yolunda girişimde bulunacağımızın sözünü vatandaşlarımıza vermiştik. Şükür ki çabalarımızın karşılığını aldık. Yağ oranından lezzetine kadar bir çok noktada stantlarda aranan lezzetimizin isim hakkı tamamen bize ait oldu. Artık İvrindi Kelle Peyniri tamamıyla ilçemizle özdeşleşmiş durumda. İsim hakkının alınmasında emek veren herkese canı gönülden teşekkür ediyorum.”

İvrindi Kelle Peyniri’ni tescilledikten sonra yeni başvurularının da olacağını dile getiren Başkan Cengiz “ İlçemiz coğrafi konumu, gastronomi değerleri ile olarak oldukça zengin bir ilçe. Bizler bu değerlerimizi korumak, tescillemek ve tanıtmak için yoğun çaba harcayacağız. Önümüzdeki günlerde yeni başvurularımız olacak. Üzerinde yoğunlaştığımız ve detaylı araştırmalar içinde olduğumuz bir diğer lezzetimiz Yağlılar Basma Helvası (meyane tatlısı). Bu tatlımız ilçemize bağlı Yağlılar mahallemizde üretiliyor. İnşallah en kısa sürede bu lezzetimizin de isim hakkını elde edecek başvuruyu gerçekleştireceğiz.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.