Sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

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Balıkesir'in Gömeç ilçesinde trafik ışıklarında bekleyen tıra arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü araç içinde sıkıştı. Sıkışan sürücüyü itfaiye kurtarılırken, 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay, Çanakkaleİzmir kara yolunun Yaya Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H. Ş. idaresindeki 10 BGF 42 plakalı kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen A. B. yönetimindeki 35 YK 618 plakalı tıra arkadan çarptı. Kamyonet sürücüsü H.Ş. direksiyonla koltuk arasına sıkıştı. Kazanın ihbar edilmesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gömeç İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü H. Ş., 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gömeç Devlet Hastanesine kaldırıldı. H. Ş.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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