Kadın Oyunları Festivali beş yeni oyunla Ayvalık’ta

Ayvalık Belediyesi ve Ankara Sanat Tiyatrosu’nun ortak projesi olarak geçtiğimiz yıl yaşama geçirilen; Atölye Kültür Sanat'ın organizasyona destek verdiği, Türkiye’nin ilk ve tek kadın temalı Ayvalık Kadın Oyunları Festivali, 2327 Mart tarihleri arasında, Ayvalık Belediyesi’nin ev sahipliğinde Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi’nde tiyatroseverlerle ikinci kez buluşacak.

Ankara Sanat Tiyatrosu tarafından Ankara'da başlatılıp geçen yılda olduğu gibi Ayvalık Belediyesi tarafından 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde Ayvalık'ta kapanışı yapılacak. 2.Kadın Oyunları Festivali, Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi’nde Melis Birkan’ın Yeni Bir Şarkı oyunuyla perdelerini açacak. Tüm oyunların başlama saati 20.00 olacak.

Festivalin ikinci gününde; Duygu Serin, Melda Narin Güler ve Aybike Turan’ın sahne alacağı 45 saniye isimli oyun tiyatroseverlerle buluşacak. 25 Mart akşamı ise ünlü sanatçı Berna Laçin, Hayal Satıcısı isimli oyunla seyircilerin karşısına çıkacak. Nejat Uygur Sahnesi 26 Mart akşamı, tek kişilik oyunlar ile göz dolduran başarılı oyuncu Nazan Kesal’ın Yaralarım Aşktandır oyununa ev sahipliği yapacak.

Festival, geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde son bulacak. Dünya Tiyatrolar Bildirgesi’nin de okunacağı son gece usta oyuncular Lale Mansur ve Gizem Aldemir Acı Kaybımız oyunuyla festivalin kapanışını yapacak.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Kadın Oyunları Festivali’nin geçtiğimiz yıl Ayvalık Belediyesi Kültür Müdürlüğü ve Ankara Sanat Tiyatrosu arasında başlatılan bir proje olduğunu söyledi.

Türkiye’nin en köklü özel tiyatrolarından olan AST’nin sanat yönetmenliğinde, Atölye Kültür Sanat’ın organizasyonuyla düzenlenen festivalin, Ayvalık Belediyesi ev sahipliğinde, bu yıl da 2327 Mart tarihleri arasında gerçekleştirileceğini belirten Başkan Ergin, “Ankara Sanat Tiyatrosu editörlüğünde karşılıklı fikir alışverişiyle bu yıl da yeni oyunlar belirlendi. Son günümüz yine Dünya Tiyatrolar Günü. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle bırakılan boş koltuklarda cinayete kurban gitmiş kadınlarımızın fotoğrafları yer aldı. Bir farkındalık oluşturduk. Bu yıl da yürürlükten kaldırılan İstanbul Sözleşmesi’ni gündeme taşıyıp, bu yanlıştan dönülmesini hatırlatacağız” dedi.

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