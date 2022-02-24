Doğalgaz Dursunbey’de konutlara verildi

Dursunbey’de geçtiğimiz ay açılışı yapılan doğalgaz, tesisatı tamamlanan konutlarda yanmaya başladı.

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan’ın uzun uğraşları sonrası ilçede çalışmaları başlayan doğalgazın kullanımına başlandı. İlçede ilk doğalgaz açılışı yapılan Yusuf Turhan’ın evini ziyaret eden Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, kömürlü kaloriferini kapatarak doğalgaz yakmaya başlayan Turhan’a hayırlı olsun dileklerini iletti.

Tesisat hakkında çalışanlardan bilgi alan Başkan Bahçavan, Dursunbeylilerin doğalgaza olan ilgisinden dolayı memnun olduklarını söyledi. Başkan Bahçavan, “Bugün bir sevinç yaşıyoruz. Dursunbey’de ilk doğalgazımızı Yusuf kardeşimizin evinde yakıyoruz. Emeği geçen ustalarımıza, doğalgaz dağıtım şirketine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına milletvekillerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Doğalgaz çalışmalarının 2022 yılında da devam edeceğini hatırlatan Başkan Bahçavan, çalışma yapılacak bölgeler ile ilgili duyuruları önümüzdeki süreçte vereceklerini hatırlattı. Dursunbey’de ilk doğalgaz evinde yanmaya başlayan Yusuf Turhan ise, “Olmaz denilen Dursunbey’de oldu. Emeği geçen Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan’a çok teşekkür ediyorum. Dursunbey’de doğalgazı ilk yakmak bize nasip oldu. Hayırlı ve ömürlü olsun inşallah” dedi.

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