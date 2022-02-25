Kadına şiddetin önlenmesi ile ilgili toplantı

Manyas Kaymakamı Koray Çelik başkanlığında, Manyas Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Günaydın, kurum amirleri ve kadın personellerin katılımı ile kadına yönelik şiddetle mücadele, koordinasyon, izleme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda kadın hakları, kadına yönelik şiddetin son bulması için yapılabilecek çalışmalar, mutlu ailenin formülleri, kadının sosyoekonomik olarak desteklenmesi vb. birçok konu istişare edildi ve katılımcıların konu hakkında görüş ve değerlendirmeleri alındı. Toplantı da Kaymakam Çelik ve Cumhuriyet Başsavcısı Günaydın, kadınların (Kadın Destek Uygulaması) KADES, 183 numaralı sosyal destek hattı ve Alo 112155 ve 156 hatları konusunda bilgilendirilmelerinin önemine dikkat çektiler.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.