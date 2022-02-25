Karesi'de çocuklar tiyatro ile buluştu Çocuklar güldü karesi güldü

Karesi Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında Bremen Mızıkacıları adlı oyunu ilkokul öğrencileriyle buluşturdu. Tiyatro Troya’nın sahnelediği oyunda çocuklar hem öğrendi, hem de eğlendi.

Çeşitli etkinliklerle çocukları kültür ve sanat ile buluşturan Karesi Belediyesi, etkinliklerine devam ediyor. Karesi Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında Bremen Mızıkacıları adlı oyunu ilkokul öğrencileriyle buluşturdu. Tiyatro Troya’nın sahnelediği oyunda çocuklar hem öğrendi, hem de eğlendi.

Sevinç Kurşun, Zafer ve Ali Hikmet Paşa İlkokullarında 2’şer seans olarak sahnelen oyun ile çocuklara hayvan sevgisi, arkadaşlığın, dostluğun ve birlikte çalışmanın önemi konularında mesajlar verildi.

“YATIRIMLARIMIZ GELECEĞİMİZ ÇOCUKLARIMIZ İÇİN”

Karesi'nin mimari çocukların kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, "Kente yaptığımız bütün yatırımlarımız çocuklarımızın geleceği için. Çocukların pozitif enerjileri bize çalışma azmi ve gücü veriyor. Onlara güzel bir gelecek hazırlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Çocuklar gelecekte dünya barışını, dünya kardeşliğini, dostluğunu çok daha güzel yaşayacaklar. Çocuklarımıza yönelik çalışma ve faaliyetlerimizi arttırarak devam edeceğiz" dedi.

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