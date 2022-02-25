Milletvekili Canbey, Bosna’da temaslarda bulundu

AK Parti Balıkesir Milletvekili, TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Dr. Mustafa Canbey, TBMM tarafından görevlendirildiği program çerçevesinde BosnaHersek’e gitti.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, TBMM tarafından görevlendirildiği program çerçevesinde BosnaHersek’e gitti. İstanbul Milletvekili, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç ve beraberindeki parlamento heyeti ile birlikte yoğun programlar gerçekleştiren Milletvekili Mustafa Canbey, BosnaHersek ile ilişkilerin mükemmel seviyede olduğunu vurgulayarak iş birliğinin geldiği aşamayı kapsamlı bir şekilde ele aldıklarını, gelecek dönemde atılacak adımlar üzerinde durduklarını aktardı.

BosnaHersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkoviç, BosnaHersek İslam Birliği Reisul Uleması Hüseyin Efendi Kavazoviç, BosnaHersek Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Üyeleri, BosnaHersek Halklar Meclisi Dış İlişkiler ve Ticaret Politikası, Gümrükler, Ulaştırma ve İletişim Komisyonu Üyeleri, BosnaHersek Temsilciler ve Halklar Meclisleri Başkanlık Divanları (Kolegyum) Üyeleri, BosnaHersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt ve BosnaHersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak üyesi Şefik Caferoviç ile görüşmeler gerçekleştiren Milletvekili Mustafa Canbey, görüşmelerde başta Balkanlar olmak üzere bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunduklarını dile getirdi.

BosnaHersek'in ilk Cumhurbaşkanı Bilge Kral Aliya İzetbegoviç'in kabrini de ziyaret eden Mustafa Canbey “BosnaHersek’in bağımsızlığında önemli rol oynayan Bilge Kral Aliya İzetbegoviç’in kabrini ziyaret ettik. Rabbim mekanını cennet eylesin” dedi.

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