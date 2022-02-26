Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ortaokul öğrencilerine yönelik ‘Güvenli ve Bilinçli internet’ semineri düzenlenerek, ‘SİBERAY’ projesi anlatıldı.
Programda, ‘Güvenli internet ve siber suçlardan korunma’ yöntemleri anlatıldı. Seminerde, internetin önemi, getirdiği kolaylıklarla birlikte karşılaşılan sorunlar, kontrolsüz paylaşım çılgınlığının sonuçları, siber zorbalık, internette her bilgiye güvenilmemesi ve en az 3 kaynaktan araştırılması gerektiği, sosyal paylaşım ve gizlilik ayarları, şifre güvenliği, profil sayfasında paylaşılmaması gereken bilgiler, site güvenliği ve internet bağımlılığı konularında bilgilendirme yapıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.