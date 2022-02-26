Balıkesir’de elektrik arızalarından bıkan site sakinleri eylem yaptı yol kapattı

Burhaniye ilçesinde, İmko, Orjan, Denetko ve Haberkent Sitelerinde oturan vatandaşlar sık sık meydana gelen arızalar yüzünden elektriksiz kaldıkları gerekçesiyle eylem yaptı yol kapattı. İmko Sitesi Başkanı Mehmet Ali Uysal’ın okuduğu basın açıklamasında, 3 bin 400 konuttaki vatandaşların mağdur olduklarını anlatırken çözüm bulunmasını istedi.

İmko Tatil Sitesi girişinde açıklama yapan vatandaşlar, sitenin girişini trafiğe kapatırken, jandarma da önlem adı. İmko, Orjan, Denetko ve Haberkent Sitelerinde arızalar yüzünden sık sık elektriklerin kesildiği anlatılırken, çözüm bulunması istendi. Vatandaşların alkışlarla destek verdiği İmko Tatil sitesi Başkanı Mehmet Ali Uysal şunları söyledi,” Örenden başlayan Altın Yol 2543 Cadde, Rauf Denktaş Bulvarı, Atatürk Caddesi güzergahında olan İmko, Orjan, Denetko ve Haberkent Siteleri olarak yaz ve kış aylarında sıkıntı çekiyoruz. Bu hattan sitelerimize gelen elektrik hatlarında yaz aylarında zaman zaman 810 saati bulan kesintiler olmaktadır. Yollardaki ağaçların budanması, hatların bakımı ve arıza nedeniyle elektrik kesintileri yaşanmaktadır. Yazın sıcak günlerinde, kışın soğuk günlerinde insanlarımız mağdur olmaktadır. Özellikle, ay içinde yapılan kesintilerde sitelerimizde oturan vatandaşlarımız mağdur oldu. Vatandaşlarımız ısı pompası, klima ve elektrikli ısıtıcılarla ısınmaktadır. Bu kış aylarının soğuk günlerinde genel bakım yapılacak diye vatandaşlarımız mağdur olmaktadır. Elektrik İşletmesi LimakUludağ Elektrik A.Ş. yetkililerine buradan seslenmek istiyoruz. Aldığımız şifahi bilgiye göre, kesintilere, bahse konu olan şirketin buralara yatırım yapmamasının sebep olduğudur. Bizler 3 bin 400 konutlu siteler olarak ilgili firmadan sorunlarımızın çözülmesini ve insanlarımızın mağdur olmamalarını talep etmekteyiz” İmko Sitesi girişinde toplanan vatandaşlar, basın açıklamasının ardından sessizce dağıldılar.

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