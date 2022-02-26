Ayvalık’ta Başkan Ergin icraatlarını anlattı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Belediye Başkanı Mesut Ergin, Cumhuriyet Halk Partisi Ayvalık İlçe teşkilatında düzenlenen “Genişletilmiş Yönetim Kurulu” toplantısında, ilçe yönetim kurulu ve meclis üyelerine yapımı devam eden ve yakın zamanda hayata geçirilecek projeleri anlattı.

Başkan Ergin, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı Karakış Fonu ile ilgili çalışmalar kapsamında da, dar gelirli ailelere yapılan yardımlar konusunda tüm katılımcıları bilgilendirdi.

Türkiye gündeminde önemli bir yere sahip ve zorlu kış şartlarında daha da büyük önem taşıyan sosyal yardım hizmetleri kapsamında, Karakış Fonu yardımından, nakdi destek yardımlarına, aşevi hizmetlerinden, evde sağlık evde bakım gibi birçok sosyal hizmeti teknik verileri ile anlatan Başkan Ergin sosyal hizmetlere verdiği önemi bir kez daha gösterdi. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in mali veri analizi, devam eden projeleri ve sosyal yardım işlerinde yaptığı çalışmaları paylaştığı sunum dikkatle ve beğeni ile dinlendi.

Projelerini bir bir gerçekleştirmeye emin adımlarla devam ettiklerini belirten Başkan Ergin; “Ayvalık Belediyesi’nde göreve geldiğimiz günden bugüne kadar canla başla çalıştık. Pandemi dönemi ile mücadelede de “kapınızdayız yanınızdayız” diyerek daha çok gayret gösterdik. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun da hassasiyetle vurguladığı Karakış Fonu kapsamında detaylı çalışmalar ile güzel bir sonuç elde ettik ve yardıma muhtaç birçok ailemize el uzattık ve bu çalışmaları burada paylaşmak bizim için önemliydi” dedi.

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