Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor: 1 - Adanaspor: 0

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Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Bandırmaspor evinde Adanaspor'u ağırladı. Bandırmaspor sahasında karşılaştığı Adanaspor’u 10 mağlup etti.



Maçtan dakikalar

18. dakikada sağ köşeden korner kazanan Bandırmaspor’da korner atışını kullanan Caner Cavlun, topu kale içine gönderdi. Kafalardan seken top penaltı noktasında bulunan Doğancan’la buluştu. Doğancan'ın gelişine vole ile yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. 10

28. dakikada Adanaspor üstünde baskısını artıran Bandırmaspor ikinci gole çok yaklaştı. Levent Ayçiçek’in pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Landel'in vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı çıktı.

51. dakikada Bandırmasporlu Levent Ayçiçek'in kullandığı serbest vuruşta top Burak Çapkınoğlu’nda kaldı.



Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Alper Çetin xx, İsmail Sercan xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx

Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci xx, Dos Santos xx, Lokman Gör xx, Mulumba xx, Kenny xx, Okan Alkan xx, Mehmet Özcan xx, Landel xx (Akabueze dk. 90+2 ?), Can Davas xx (Berkan Şimşek dk. 74 x) , Caner Cavlun xx, (Süleyman Luş 81dk. x), Levent Ayçiçek xx (Osmasij dk. 74 x)

Yedekler: Hüseyin Koç, Alpay Koldaş, Guido Koçer, Berke Görgün, Hüseyin Eşkol

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Adanaspor A.Ş : Burak Çapkınoğlu xx, Celil Yüksel xx, Benasser xx, Samuel Tetteh xx, İsaac Donkor xx, Evren Korkmaz xx (Cem Özdemir dk. 82), Amadu Cıss xx, Kadir Keleş xx, Benjamin Roche xx, Ahmethan Köse xx (Eren Kradağ dk. 46 x), Fıratcan Üzüm xx,

Yedekler: Özer Enes Soylu, Efe Tatlı, Hakan Eroğlu, Yiğithan Güveli, İbrahim Aksu

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Gol: Doğancan (dk.18) Bandırmaspor)

Sarı kart: Cem Özdemir (Adanaspor)

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