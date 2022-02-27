RH Bandırmaspor - Adanaspor:1-0

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)STAT: Bandırma 17 Eylül
HAKEMLER: Alper Çetin, İsmail Şencan, Mehmet Şahan Yılmaz
RH BANDIRMASPOR: Gökay Değirmenci, Dos Santos, Lokman Gör, Mulumba, Keny, Okan Alkan, Mehmet Özcan, Landel ( 90+2 Akabueze) Doğancan Davas (Dk. 74 Beykan Şimşek), Caner Cavlun (Dk.82 Süleyman Luş) Levent Ayçiçek( Dk. 74 Osmajic)
ADANASPOR: Burak Çapkınoğlu, Celil Yüksel, Benasser, Tetteh, Donkor, Evren Korkmaz (Dk.82 Cem Özdemir) Amadou Ciss, Kadir Keleş, Roche, Ahmethan Köse (Dk.46 Eren Karadağ), Fıratcan Üzüm
GOLLER: Dk.18 Doğancan (Bandırmaspor)
SARI KART: Dk. 85 Cem Özdemir (Adanaspor)Spor Toto 1´inci Ligi 27´nci hafta karşılaşmaları kapsamında Royal Hastanesi Bandırmaspor, Adanaspor´u konuk etti.
18´inci dakikada sağ köşeden korner kazanan Bandırmaspor´da korner atışını kullanan Caner Cavlun, topu kale içine gönderdi. Kafalardan seken top penaltı noktasında bulunan Doğancan´la buluştu. Doğancan topu, gelişine bir vole vuruşu yaparak ağlara gönderdi:1-0
28´inci dakikada Adanaspor üstünde baskısını artıran Bandırmaspor, ikinci gole çok yaklaştı. Levent Ayçiçek´in pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Landel, kaleyi düşündü. Landel´in vuruşu kalenin hemen yanından dışarı çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısında, Bandırmaspor soyunma odasına 1-0 üstün girdi.
54´üncü dakikada Doğancan, atılan uzun topta savunma arkasına sarktı. Bir anda kaleci ile karşı karşıya kalan Doğancan, kaleciyi de geçti. Açısını kaybeden Doğancan, topu üstten dışarı gönderdi.
59´uncu dakikada kontra atağa çıkan Bandırmaspor, Keny ile mutlak gol şansını değerlendiremedi.
Adana yarı sahasında topla buluşan Keny, Donkor´u geçerek kaleci ile karşı karşıya kaldı. Keny´nin plase vuruşu kalenin solundan büyük farkla dışarı gitti.
88´inci dakikada Bandırmaspor´da Keny´in ara pasında topla buluşan Osmajic, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Osmajic´in vuruşunu kaleci çıkarttı. Pozisyonun devamında da gol gelmedi. Karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan Bandırmaspor, kritik bir 3 puan kazandı. DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Bandırma Tufan DALGIÇ
2022-02-27 19:06:11
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.