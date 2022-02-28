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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir’de uzmanlar zeytinyağı tadımı yaptı

İHA

Balıkesir’de uzmanlar zeytinyağı tadımı yaptı

Türkiye’nin en önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden Balıkesir’in Edremit Körfezi Bölgesi’nde, ikinci uluslararası Anatolian İooc yarışmasının hazırlıkları devam ederken, yarışmanın 6 kişilik Türk Jürisi de Gömeç ilçesinde bir araya geldi. Jüri üyeleri zeytinyağı tadımı yaparken, bu yıl ki yarışmanın da 2630 Nisan tarihlerinde gerçekleştirileceğini açıklandı.
Türkiye’nin ilk uluslararası natürel sızma zeytinyağı yarışması 29 mayıs1 haziran 2021 de Balıkesir’in Edremit ilçesinde düzenlenirken, 4 kıta ve 23 ülkeden toplamda 284 numune yarışma kapsamında değerlendirildi. Bu sene de yarışmanın ikincisi 2630 nisan 2022 tarihlerinde düzenlenecek. Yarışmanın il görmesini beklediklerini anlatan uluslararası Anatolian İooc yarışmasının kurucusu Uluslararası Tadım Uzmanı Birsen Can Pehlivan, “Yarışmamıza Ulusal ve uluslararası numunelerin katılımının arttığı görülmektedir. 6 Türk, 19 yabancı jürinin tadımını ve değerlendirmesini gerçekleştirdikleri natürel sızma zeytinyağları bu sene de 30 Nisan’da düzenlenecek olan ödül töreninde sahiplerini bulacak. Dünya üzerinde zeytinyağı üretiminde 4. sırada olan Türkiye, binlerce yıldır zeytin ağacına ve zeytinyağına verilen değeri uluslararası Anatolian İooc yarışması ile bir kez daha üst seviyelere çıkarmayı hedeflemektedir. Birçok Uluslararası yarışmada ülkemizi başarıyla temsil eden Türk jüri grubunda; Birsen Can Pehlivan, Mehmet Özgü Manisalı, Mehmet Ulaş, Murat Özaltaş, Müge Nebioğlu, Yusuf Küçük yer almaktadır. Jüri üyeleri, Türkiye’nin global zeytinyağı pazarında hak ettiği yerini bulması için çalışıyorlar” dedi. Tadım Uzmanı Mehmet Özgü Manisalı da, “Yarışmamızı bu yıl 2630 Nisan tarihlerinde gerçekleştireceğiz. Bunun ön hazırlığı için 6 Türk Jüri üyesi Gömeç’te bir araya geldik. Dünyanın değişik yerlerinden jüri üyelerimiz var. Bu gün hem zeytinyağı tadımı yaptık. Hem de yöremizi nasıl tanıtacağımızı tartıştık. Jüri üyelerimizi, hem zeytinyağı tardımı ve hem de yöremizin güzelliklerini göstermek iç in davet ettik. Umarım, bu yıl yapacağımız yarışma geçtiğimiz yıl daha iyi olacaktır. Bu yarışmalar Türk zeytinyağı için bence güzel bir adımdır. Bu seneki yarışmaya daha çok katılım bekliyoruz” dedi.

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