Ayvalık Belediyesi tarihi binada hizmet vermeye başladı

Ayvalık Belediyesi, restorasyonu tamamlanan tarihi eski vergi dairesi binasında hizmet vermeye başladı. Vatandaşlar bundan böyle hizmetlerin tarihi binadan alacak. Yeni hizmet binasında; mali hizmetler, destek hizmetleri, hukuk, özel kalem ve yazı işleri müdürlüklerinin yanı sıra,emlak, ilan, reklam, işgaliye, numarataj/sicil servisleri, bizim masa, çağrı merkezi, icra takip, kira, bilgi işlem servisi, evrak kayıt ile tahsilat veznesi hizmet verecek.

Rum asıllı Yorgola isimli bir işadamı tarafından Ayvalık’tan demiryolunun geçeceği varsayımı ile otel olarak yaptırıldığı bilinen ve bir dönem hastane olarak kullanılan tarihi Ayvalık Vergi Dairesi binasının restorasyon işlemleri tamamlandı, müdürlük ve birim personeli taşındı. Çevre düzenlemesi de tamamlanan tarihi binada hizmet devam edecek.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, kentin çeşitli bölgelerinde on bir ayrı yerde bulunan birimlerin önemli bir bölümünün tarihi binada buluştuğunu ve hizmet vermeye başladığını duyurdu.

Başkan Ergin, “Bina yüz yılı aşkın bir zamanda yapılmış daha sonra devlet bir şekilde kullanmış. Tarihi bina bundan böyle Ayvalık Belediyesi’ne hizmet verecek. Göreve geldiğimizde, herkes yeni bir bina yapmaktan yanaydı belediye için. Ben belediye binasının bir hikayesi olmasından yanaydım. O hikayeyi yazmak önemli. Kuruluşu yüz yıllara dayanan belediyemize yine tarihi bir yapı çok yakıştı. Vatandaşları yakından ilgilendiren çok sayıda müdürlük, birim ve servis binaya taşındı Vatandaşlarımızı yeni hizmet binamıza bekliyoruz” diye konuştu.

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