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AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran: “28 Şubat bin yıl sürmedi ama bin yıl unutulmayacak”

İHA

Türk siyasi tarihine postmodern darbe olarak geçen 28 Şubat darbesinin 25'inci yıldönümü nedeniyle AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı açıklama yaptı. Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda bir araya gelen AK Kadrolar adına açıklamayı okuyan İl Başkanı Ekrem Başaran, "28 Şubat süreci, milletimizin inancına, iradesine, değerlerine, insan haklarına, demokrasiye ve özgürlüklere yapılan fiili bir darbedir" diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran: “28 Şubat bin yıl sürmedi ama bin yıl unutulmayacak”

Türk siyasi tarihine postmodern darbe olarak geçen 28 Şubat darbesinin 25’inci yıldönümü nedeniyle AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı açıklama yaptı. Ali Hikmet Paşa Meydanı’nda bir araya gelen AK Kadrolar adına açıklamayı okuyan İl Başkanı Ekrem Başaran, “28 Şubat süreci, milletimizin inancına, iradesine, değerlerine, insan haklarına, demokrasiye ve özgürlüklere yapılan fiili bir darbedir” diye konuştu.
28 Şubat’ın vesayetin, antidemokratikliğin, karanlık bir zihniyetin ismi olarak tarihe geçtiğini ifade eden AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, o dönem bin yıl süreceği ifade edilen postmodern darbenin bin yıl unutulmayacağını dile getirdi.

“Milyonlarca insanın hayatı karartıldı”
AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
"25. yılını geride bırakan ve 'postmodern darbe' olarak adlandırılan 28 Şubat süreci, milletimizin inancına, iradesine, değerlerine, insan haklarına, demokrasiye ve özgürlüklere yapılan fiili bir darbedir. Motivasyonunu 27 Mayıs darbesinden alan 28 Şubat; bir darbenin tarihi olduğu gibi vesayetin, antidemokratikliğin, karanlık bir zihniyetin de ismi olarak tarihe geçmiştir. 28 Şubat’ta sözde 'irtica tehdidi' ile medya, darbeci zihniyete ram olarak 'Topyekun Savaş' manşetleri atmış, Ankara sokaklarında tanklar yürütülmüş, antidemokratik MGK kararları alınmış, 'demokrasiye balans ayarı' denilerek dönemin hükümeti istifaya zorlanmıştır. '1000 yıl sürecek' dedikleri 28 Şubat postmodern darbesi ile insanlar ayrımcı, ötekileştirici, insan haklarına aykırı uygulamalara maruz bırakılmış, milyonlarca insanın hayatı karartılmıştır.

“Kadınlarımız ve genç kızlarımız en büyük mağdurları oldu”
Kadınlarımız ve genç kızlarımız, ne acıdır ki bu karanlık sürecin en büyük mağdurlarından olmuştur. Darbecilerin kurduğu ikna odalarında nice kadın, inançları hiçe sayılarak horlanmış ve baskıya maruz kalmıştır. Başörtüleri açılmaya zorlanmıştır. Bu odalarda psikolojik baskılara maruz bırakılan kızlarımızın çoğu üniversitelerdeki, liselerdeki eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kalmış ve etkisi bugün dahi süren travmalar geçirmiştir. Getirilen kanunsuz başörtüsü yasağı ile kadınların çalışma hayatında var olmaları engellenmiştir.

“İnsanlar ayrıştırıldı”
Siyasi görüş ve inancından dolayı insanların; çalışma, eğitim, ibadet, düşünce ve ifade özgürlükleri gibi temel hakları ellerinden alınmıştır. Ülkesi, milleti için çalışan ve üreten sermaye dahi kategorize edilerek 'Yeşil sermaye' adı altında ötekileştirilmiştir.

“28 Şubat’la 15 Temmuz aynı kaynaktan beslendi”
28 Şubat darbesi, vesayetçi sistemin ilk tezahürü değildir; maalesef sonu da olmamıştır. 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi de aynı kaynaktan beslenen vesayetçi sistemin dışa yansıyan bir suretidir. Ülkemizde yaşanan bazı gelişmelere ve dillendirilen, mırıldanılan, hayali kurulan özlemlere bakılırsa 28 Şubat zihniyeti ne yazık ki bazı mahfillerde hala diriliğini korumaktadır. Devletimizin 28 Şubat’ın acılarını sağaltmak ve iyileştirmek adına yaptığı muazzam çalışmalarına rağmen bu zihniyetin söylemleri, eylemleri ve kamuflajlı darbe yılları nostaljileri; kabuk bağlayan yaralarımızı kanatmaktadır.

“Bin yıl sürmedi ama bin yıl unutulmayacak”
Vesayetçi zihniyetle mücadelemiz biz var olduğumuz sürece devam edecek inşallah. 28 Şubat için 'bin yıl sürecek' diyenler unutmasın ki 28 Şubat bin yıl sürmedi; ancak biz 28 Şubat’ı bin yıl geçse de unutmayacağız. Demokrasimize ve Milli İrade’ye her zaman sahip çıkacağız. 15 Temmuz Darbe girişiminde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, milletimizle beraber gösterdiğimiz mücadele bunun ispatıdır.

“Darbeler karşısında yanımızda olan milletimize teşekkür ediyoruz”
Bu vesile ile ülkemizde 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat, 15 Temmuz gibi insan onurunun, insan haklarının, demokrasi ve değerlerimizin hiçe sayıldığı günlerin bir daha yaşanmaması için var gücümüzle çalışmaya devam ediyor, 20 yıldır her şartta ve koşulda özellikle darbeler karşısında yanımızda olan milletimize şükranlarımızı sunuyoruz.

“Kimin mağdur olup olmadığını millet iyi biliyor”
Basın açıklamamızı tamamlamadan önce şunu belirtmek isterim. Şimdi bakıyoruz da o gün 28 Şubat’ı destekleyenler bugün mağduru olduğunu dile getirmekte. Ve bu konu ile ilgili bol bol demeçte vermekteler. Kimin mağdur, kimin destekçi olduğunu milletimiz çok iyi biliyor."
Düzenlenen basın açıklamasına AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran’ın yanı sıra AK Parti Milletvekilleri Belgin Uygur ve Mustafa Canbey, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ile partililer katıldı.

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