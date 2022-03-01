Dur ihtarına uymadı, polise çarpıp kaçtı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde trafik kontrolü yapıldığı sırada 'dur' ihtarına uymayan şüpheli araç trafik polisine çarpıp kaçtı.
Edinilen bilgiye göre, Bandırma Çanakkale karayolu Kartal Çeşme mevkiinde trafik ekibi uygulama yaparken, dur ihtarına uymayan şüpheli araç, görev başındaki polis memuru Muhammed D.'ye (37) çarpıp kaçtı. Şüpheli araç sürücüsünü arama çalışmaları devam ederken, olayda yaralanan polis memurunun Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi bölümünde tedavi altına alındığı öğrenildi. Kayıp araç şoförü her yerde aranırken yaralı Muhammed D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.