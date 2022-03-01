Otomobil minibüs ile çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

NATO'dan çok önemli hamle! 40 bin asker, tank ve füze

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir’in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit’in Narlı Mahallesi Ayvalık Burun Cami Kavşağında 10 KJ 938 plakalı otomobil kontrolden çıkarak, bölünmüş yolda karşı yönden gelen 10 HF 714 plakalı yolcu minibüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü İlknur Bayar aracı içinde sıkışarak can verdi. Sıkışan sürücüyü araç içinde Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlı kurtarma timleri çıkardı. Kazada minibüste bulunan yolcular Muharrem Ş., Abdülaziz A., Melisa S., Oktay G., Gülnazik K. yaralandı. Yaralılar 112 ambulansları ile bölgedeki hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili olarak Edremit Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.