Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden “zeytin alanlarında maden aranmasına izin verildiği” iddiasına açıklama

1 Mart 2022 tarihli Resmî Gazetede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yayınlanan maden yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin bazı kişi ve kuruluşlarca “zeytin alanlarında maden aranmasına izin verdiği” iddiasına karşı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yaptı.

Yapılan yazılı açıklamada maksatlı yönlendirmeler yapıldığının ifade edildiği açıklamada “1 Mart 2022 tarihli Resmî Gazetede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızca yayınlanan Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına dair yönetmeliğin bazı kişi ve kuruluşlarca 'zeytin alanlarında maden aranmasına izin verdiği' iddiası, gerçeği yansıtmamaktadır. Öne sürülen hususlarla yönetmelik amacından uzaklaştırılmakta ve maksatlı yönlendirmelerle kamuoyunda anlamsız tepkiler oluşturulması amaçlanmaktadır. Balıkesirliler için zeytin ağacının kıymeti ve zeytinin temsil ettiği değerler dikkate alındığında, hemşehrilerimizin bu yönetmelikte belirtilmeyen ve tamamen çarpıtılan hususlara tepki göstereceği çok açıktır” denildi.

Zeytin ağaçlarının bulunduğu yerlerde hiç kimseye maden arama hakkının verilmediğinin altının çizildiği açıklamada, “Dikkatle incelendiğinde söz konusu yönetmeliğin, ülkemizin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetlerinin tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması durumunda, madencilik faaliyeti yürütecek kişinin faaliyetlerin bitiminde sahayı rehabilite ederek eski hale getireceğini taahhüt etmesi şartıyla; enerji işletmelerinin atıl kalmamasına ilişkin olduğu görülecektir.

Diğer bir deyişle bu yönetmelik, zeytin ağaçlarının bulunduğu yerlerde yeni bir tesis kurmak için hiç kimseye maden arama hakkı vermemektedir. Bilindiği gibi Balıkesir’de bazı zeytinliklerin bulunduğu alanlarda altın ve gümüş maden rezervleri olmasına rağmen, zeytinlikleri koruma kanunu ve ilgili yönetmelik gereğince bu madenler için ruhsatlandırma yapılmamıştır. 1 Mart 2022 tarihinde yayınlanan 'Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmelik' Balıkesir’deki altın, gümüş ve hatta bir enerji kaynağı olabilecek maden rezervlerinin işletilmesi için ruhsatlandırmaya izin vermemektedir” denildi.

Balıkesir il genelinde enerji üreten tesis bulunmadığı için yönetmeliğin Balıkesir’i kapsamadığının ifade edildiği açıklamada, “Dolayısıyla Balıkesir’imizde halihazırda madenden enerji üreten hiçbir tesis olmadığından, zaten bu yönetmelik Balıkesir ilimizi kapsamamaktadır. Kaldı ki, başka şehirlerdeki zeytinliklerde yeni bir enerji kaynağı bulunsa dahi bu yönetmeliğe dayanarak yeni bir tesis ruhsatlandırılması yapılamaz” denildi.

Bazı art niyetli kişilerin kamuoyunu yanlış bilgilendirerek anlamsız bir gerginlik ve kaygı oluşturduğunun ifade edildiği metinde, “Zeytin ve zeytin ağacının ülkemiz ve biz Balıkesirliler için ne anlam ifade ettiğini bilen bazı art niyetli kişilerin kamuoyunu yanlış bilgilendirerek, şehrimizde anlamsız bir gerginlik ve kaygı oluşturma çabalarına şahit olmaktayız. Konuyu derinlemesine inceleme fırsatı olmayan, zeytin ve zeytin ağacının kıymetini bilen dostlarımız ve hemşehrilerimiz için bu açıklama gerekli görülmüştür” denildi.

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