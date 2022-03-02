Manyas kelle peyniri İstanbul peynir fuarında tanıtılacak

Manyas Kelle Peyniri İstanbul Peynir Fuarı’nda tanıtılacak.

200 çeşidiyle dünyanın en zengin peynir kültürlerinden birine sahip olan Türkiye’nin peynir çeşitliliğinin tanıtılmasını hedefleyen 2. İstanbul Peynir Fuarı, 36 Mart 2022’de İstanbul’da Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Fuarda Manyas Belediyesi öncülüğünde Manyas Süt Üreticileri Birliğinin finanse edeceği Manyas’ın coğrafi işaretli meşhur kelle peyniri de hem tüm Türkiye’ye hem de yurt dışı satış temsilcilerine tanıtılacak. Peynir sektörünün üretim ve satışlarının katlanarak artması ve dünyada hak ettiği yeri almasını amaçlayan organizasyonun ilki 2019 yılında yapılan 1. Ulusal Peynir Festivali oldu. 200’ü aşkın katılımcı firmayla 50 binden fazla profesyonel ve genel ziyaretçinin katıldığı etkinlikte, ticaret borsaları, sanayi odaları ve kalkınma ajansları da yer almıştı.

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