Vetbüs ile Şifa, can dostların ayağına gidiyor Vetbüs’ün Mart Ayı programı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Sokak hayvanlarına daha kaliteli ve ulaşılabilir bir hizmet sağlayabilmek için tam teşekküllü olarak devreye aldığı Vetbüs, her ilçede bir gün sürecek yolculuğuna başladı. Vetbüs’ün Erdek ile başlayan Mart ayı programı, Ayvalık ile sona erecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin mobil veteriner kliniği hizmeti veren Vetbüs’ü ilçe ilçe dolaşarak sokak hayvanlarına şifa dağıtmaya devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Vetbüs, gittiği ilçelerde can dostlara sağlık taraması, içdış parazit taraması, ultrason, aşılama gibi işlemleri gerçekleştiriyor. 20 ilçeyi karış karış gezerek en ücra köşedeki can dostlara dahi tüm klinik imkânları sunmaya devam eden Vetbüs, sahipsiz hayvanların rehabilitesinin yanı sıra bulaşıcı ve salgın hastalıkları önlemeyle de mücadele ediyor. Hayvanları bulundukları mahallelerde aşılayarak tedavi etme imkanı sağlayan Vetbüs; bir afet ve acil durum anında, ülkemizin herhangi bir noktasına giderek orada afetten etkilenen yaralı hayvanları da tedavi edecek. İlçelerde daha uzun tedavi ihtiyacı olduğu tespit edilen sokak hayvanları, Büyükşehir Belediyesi İvrindi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürülerek ve bakım ve tedavileri yapılacak.

VETBÜS MART AYI PROGRAMI:

1 Mart Erdek’te yolculuğuna başlayan Vetbüs, 3 Mart Bandırma Cumhuriyet Meydanı, 4 Mart Manyas Pazar Yeri Meydanı, 5 Mart Susurluk Heykel Meydanı, 7 Mart Gönen Yıldız Meydanı, 9 Mart Marmara Avşa Meydanı, 10 Mart Karesi Toplu Taşıma Merkezi, 12 Mart Altıeylül Çevre Eğitim Parkı, 14 Mart Bigadiç Pazar Yeri, 15 Mart Sındırgı Cumhuriyet Meydanı, 16 Mart Savaştepe Hürriyet Meydanı, 17 Mart Dursunbey Kent Meydanı, 18 Mart Kepsut Cumhuriyet Meydanı, 21 Mart Balya Cumhuriyet Meydanı, 22 Mart İvrindi Atatürk Meydanı, 24 Mart Havran Kızılay Meydanı, 26 Mart Edremit Altınkum Plajı, 28 Mart Burhaniye Cumhuriyet Meydanı, 29 Mart Gömeç Cumhuriyet Meydanı ve 30 Mart Ayvalık Sarımsaklı Kapalı Pazar Yerinde olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.