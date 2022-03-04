Edremit’te asfalt seferberliği Edremit Belediyesi asfaltlama çalışması başlattı Edremit Belediyesi asfalt mesaisinde

Balıkesir’in Edremit Belediyesi doğalgaz ve internet çalışmaları nedeniyle bozulan yolları düzeltmek için çalışırken bir yandan da asfaltlama seferberliği başlattı.

Edremit’te doğalgaz ve diğer kurumların internet ve fiber altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollarda yama ve düzenleme yapılırken asfaltlama çalışmalarına da hız verildi. Hamidiye Mahallesi 540. Sokak ve Atatürk Mahallesi Kartal Evleri ve Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi yolunda başlayan asfaltlamada on gün içerisinde etapta bin ton sıcak asfalt döküldü. Devam eden asfaltlama çalışmaların program dahilinde diğer mahallelerde devam edeceği bildirildi.

Asfaltlama çalışmalarının yanı sıra Camivasat Mahallesi Gençlik Caddesi ve Mehmet Akif Ersoy İlkokulu çevresi, Cennetayağı Mahallesi Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Ortaokulu çevresi, Işık Yolu bağlantılı sokaklarda, Cumhuriyet Mahallesi 36. Sokak, Hamidiye Mahallesi 595, 596. Sokaklarda eş zamanlı olarak yol düzenleme, tamirat, bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor.

Özellikle doğalgaz nedeniyle bozulan yolların yapımı için ekiplerin dört koldan çalışmaya devam ettiğini bildiren Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürü Abdullah Kesici, “Belediye Başkanımız Selman Hasan Arslan’ın talimatları ve Fen İşleri Müdürlüğümüzün koordinasyonu ile doğalgaz ve diğer altyapı çalışmaları biten yollara hemen müdahale ediyoruz. Doğalgaz nedeniyle bozulan yolları bir an önce yenileyerek vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldırmayı hedefliyoruz” dedi.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, doğalgaz ve diğer altyapı kazıları nedeniyle yaşanan sorunları yakından takip ettikleri belirterek “Kent halkımızın hak ettiği rahat ve konforlu bir ulaşımı sağlamak için Fen İşleri Müdürlüğümüz ilçe merkezinde 10 ayrı ekip halinde çalışıyor. Doğalgaz ve çeşitli faaliyetler nedeniyle bozuk ve yıpranmış yolların bakımonarım çalışmalarının yanı sıra alternatif yol yapım çalışmalarımızı da sürdürüyoruz” dedi.

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