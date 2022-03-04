Karesi Belediyesi kültürel mirasa sahip çıkıyor Karesi’nin tescilli alanı sosyal aktivite merkezi olacak

Karesi’nin Toygar Mahallesi’nde bulunan ve tescilli alan olan 4 bin 250 m2 yüzölçümüne sahip arazideki semt spor sahası revize edilecek, etrafı çocuk oyun alanları, yürüyüş parkur ve satranç oyun alanlarıyla donatılacak. Karesi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt İmarethanesi ve Karesibey Türbesi’nden sonra yeni bir kültürel mirasa daha sahip çıkıyor.

Karesi Belediyesi günümüze kadar ayakta kalmayı başarmış kültürel mirasları koruma, yaşatma ve gelecek nesillere aktarma çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor. Karesi Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Toygar Mahallesi 23200 Sokak üzerinde yer alan tescilli alanın korunması ve yaşatılması amacıyla çalışmalar başladı. Alanda incelemelerde bulunan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, şehrin hızlı ilerleyişi ile birlikte mahallenin ortasında kalan 4 bin 250 m2 yüzölçümüne sahip alanın ilçe sakinlerinin kullanımına kazandırmak için çalışmalara başladıklarını müjdeledi.

Sosyal alanlarla donatılacak

Alanda yaptığı inceleme ardından açıklamalarda bulunan Başkan Orkan,Toygar Mahallesi 23200 sokak üzerinde bulunan söz konusu alan; 4 bin 250 m2 yüzölçümüne sahip olup, şehrin hızla ilerleyişi ile birlikte mahallenin ortasında kalmıştır. Yüzölçümü itibari ile içerisinde birçok çalışmaya uygun olan alan mevcut yeşil dokusu ile düzenlemeye ihtiyaç duyulmaktadır. Kentimizdeki tescilli alanları korurken, geleceğe taşımak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mahallemizin gelişimiyle merkezi konuma gelen tescilli alanda yürüteceğimiz çalışmalarla modern bir yaşam alanını hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. İçerisinde mevcut semt spor sahasının revizesi, çocuk oyun alanları, yürüyüş parkuru ve satranç oyun alanları, oturma birimleri ile çevre halkın kullanımına açılacaktır” dedi.

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