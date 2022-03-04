Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu: 26 gözaltı

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Balıkesir Jandarma İl Komutanlığına bağlı ekipler, Balıkesir merkezli düzenledikleri FETÖ/PDY operasyonunda 26 şüpheliyi gözaltına aldı.

Balıkesir merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgüt üyesi olduklarına dair haklarında ihbar ve deliller bulunan 26 zanlı hakkında gözaltı kararı verdi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balıkesir merkezli 4 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonla şüphelileri yakaladı. Gözaltına alınan 26 zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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