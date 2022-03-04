Bandırma'da okul çevresinde tek dal sigara denetimi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde polis ekipleri okul çevresinde bulunan işletmelere tek dal sigara denetimi yaptı.

Bandırma'da okul çevresinde bulunan işletmelerde tütün mamulleri ve sağlığa aykırı zararlı maddelerin satılmaması adına " Tek dal Sigara" uygulaması yapıldı. 11.00 ile 14.00 saatleri arasında Okul Çevresinde Çocukların Huzur, Güvenliğinin ve Sağlığının Korunması adına okullara yakın işletmelerde Tütün Mamulleri ve sağlığa zararlı maddelerin satılmaması adına "Tek Dal Sigara Uygulaması" adı altında uygulama yapıldığı açıklandı. uygulamaya; 10 ekip katılırken 90 şahsın sorgulanırken, 29 İşletmeye Tek Dal sigara satılmaması yönelik gerekli tebliğlerin yapıldığı ve uygulamada herhangi bir sorunun yaşanmadığı açıklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından bu gibi denetimlerin sıklıkla yapılacağı belirtildi.

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