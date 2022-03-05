Kamyon kazası kameralara yansıdı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BalıkesirKepsut karayolunun Ayşebacı Mevkisi'nde meydana gelen kazada 1 kişi yaralanırken kaza anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kepsut istikametinden Balıkesir’e doğru seyreden İ.K (53) idaresindeki çekici kamyon; Ayşebacı Mevkisi'nde direksiyon hakimiyetini kaybederek ters döndü. Çekici kamyonun kaza yaptığı anlar arkasından gelen araçtaki yolcu tarafından tesadüfen görüntülendi. Kazada çekici kamyon sürücüsü İ.K. hafif şekilde yaralanırken, 112 sağlık ekipleri tarafından tedbir için Atatürk Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.