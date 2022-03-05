Balıkesir Teknokent'ten, savunma sanayii alanına uzaktan komutalı patlatma cihazı

Balıkesir Teknokent bünyesinde yürütülen Arge projesi “Uzaktan Komutalı Patlatma Cihazı” için firma ve Savunma Sanayi Başkanlığı arasında tedarik sözleşmesi imzalandı.

Balıkesir Teknokent Genel Müdürü Burcu Aydemir'den alınan bilgiye göre, Teknokent firmalarından KZ Mekatronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından Balıkesir Teknokent bünyesinde yürütülen ArGe projesi için; firma ve Savunma Sanayi Başkanlığı arasında tedarik sözleşmesi 16 şubat 2022 tarihinde imzalandı. Proje kapsamında ordumuzun çeşitli unsurları için geliştirilerek Savunma Sanayi Başkanlığı’na teslim edilecek “Uzaktan Komutalı Patlatma Cihazı”nın komponent seviyesine kadar yerli ve milli olması sağlanacak. Proje detayı hakkında bilgi veren Genel Müdür Aydemir, proje ile daha önce ithal edilen ürünün projenin tamamlanması ile tamamen yerli ve milli bir ürün olarak ordumuz hizmetine sunulacağını, ürünün yetenek bakımından emsal ürünlerin çok üstünde teknik özelliklere sahip olduğunu, proje kapsamındaki alıcı ve verici antenlerin de yine Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren Kuvai Teknologies Firması tarafından tasarlanacağını söyledi. Proje ile şehrimizde savunma sanayii alanında bir farkındalık oluşmasını beklediğini söyleyen Genel Müdür Aydemir, Tüm Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacını karşılayacak projenin Balıkesir Teknokent’te geliştiriliyor olmasından gurur duyduklarını da dile getirdi.

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