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Müebbetten beraate...Özgürlüğüne kavuşan hamile anne çocuklarına böyle koştu... İki çocuk annesi kocasını öldürdü, 3. çocuğuna hamile olduğunu cezaevinde öğrendi, meşru müdahafadan beraat etti Balıkesir'de kendisini ve 2 çocuğunu ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle kocasını öldürüp cezaevine düşen hamile kadın için mahkeme "meşru müdafa" deyince serbest bırakıldı Cezaevi çıkışı karnı burnunda haliyle 2 çocuğuna koşan kadının çocuklarıyla buluşma anı duygusal anlara sahne oldu

İHA

Müebbetten beraate...Özgürlüğüne kavuşan hamile anne çocuklarına böyle koştu... İki çocuk annesi kocasını öldürdü, 3. çocuğuna hamile olduğunu cezaevinde öğrendi, meşru müdahafadan beraat etti Balıkesir'de kendisini ve 2 çocuğunu ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle kocasını öldürüp cezaevine düşen hamile kadın için mahkeme "meşru müdafa" deyince serbest bırakıldı Cezaevi çıkışı karnı burnunda haliyle 2 çocuğuna koşan kadının çocuklarıyla buluşma anı duygusal anlara sahne oldu

Balıkesir’in Karesi ilçesinde geçtiğimiz yıl kendisini ve 2 çocuğunu ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle kocasını pompalı tüfekle öldürüp cezaevine düşen 2 çocuk annesi son duruşmada beraat kararı çıkınca serbest kaldı. 8,5 aylık hamile annenin cezaevi kapısında iki çocuğuna kavuşma anı izleyenleri duygulandırdı.
Cezaevine girerken 3. çocuğuna 1,5 aylık hamile olduğunu öğrenen karnı burnunda annenin cezaevi çıkışı çocuklarına koşup onlarla buluşma anı duygusal anlara sahne oldu. 8.5 aylık hamile kadın cezaevi önünde dakikalarca çocuklarına sarıldı.
Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Karesi ilçesi Ziyaretli Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 2 çocuk annesi Rümeysa Aydın, kendisine sürekli şiddet uyguladığı ve ölümle tehdit ettiğini ileri sürdüğü kocası Murat Aydın'ı pompalı tüfekle vurup ölümüne sebep oldu. Olayın ardından tutuklanan Rümeysa Aydın tutuklanıp cezaevine girdikten sonra 3. çocuğuna hamile olduğunu öğrendi.
Şu an 8.5 aylık hamile olan Rümeysa Aydın müebbet talebiyle yargılandığı Balıkesir Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada beraat edip tahliye oldu.
Kasten öldürme suçundan tutuklu bulunan Rümeysa Aydın, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Aydın, mahkeme heyetine bir kez daha kendisini ve çocuklarını savunduğu için böyle bir olayın geliştiğini söyleyerek beraatını talep etti. Tarafları dinleyen mahkeme heyeti de "meşru müdafaa" kapsamında Aydın’ın beraatına karar verdi.

Karnı burnunda haliyle çocuklarına koştu
Tahliye işlemleri gerçekleşen Rümeysa Aydın'ı cezaevinden çıkışta 2 çocuğu Alya ve Nazmi Aras ile birlikte anne babası ve avukatı karşıladı.
Kapıdan çıktığında 50 metre ileride iki çocuğunu farkeden 8.5 aylık hamile kadın çocuklarına doğru koşmaya başladı. Özgürlüğüne kavuşan karnı burnunda anne ile 2 çocuğunun birbirlerine dakikalarca sarılıp kavuşma anları duygusal anlara sebep oldu. 3 kardeşlerinin olacağını duyan Alya ve Nazmi Aras bu sürprizi annelerine sarılarak kutladı. Tahliye olan kızına kavuşan anneanne ise gözyaşları içerisinde Rümeysa Aydın'ın avukatlarına teşekkür ederek, "Siz bize dünyaları verdiniz. Ne isterseniz yaparım" dedi. Tahliye sonrası evlatlarına kavuşan Rümeysa Aydın ise "Allah devletimizden razı olsun adaletin yerini bulduğunu düşünüyorum. Çocuklarıma kavuştum onların sayesinde. Sesimi duydukları için teşekkür ederim herkese" dedi.
Rümeysa Aydın'ın avukatları ise çok mutlu olduklarını belirterek soruşturmayı yürütme aşamasında en ufak ayrıntıları atlamayan Jandarma ile dosyayı en ince ayrıntısına kadar inceleyen mahkeme heyetine teşekkür etti. Tahliye olan Rümeysa Aydın, açıklamaların ardından 2 çocuğuyla birlikte yeni evi ve yeni hayatına doğru yola çıktı.

“Boş bardaklardan şüphelenip eşinin kendisini aldattığını düşünmüş”
13 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan cinayet olayında hayatını kaybeden Murat Aydın'ın eve geldiğinde camın önünde iki tane boş bardak görmesi üzerine eşi Rümeysa Aydın'a "akşam sen iki tane adamı eve aldın ve onlarla beraber oldun ya da onlara sana tecavüz ve sen bunu bana söylemiyorsun' diye bir tartışma başlatıp eşini darp ettiği, eşini 6 saat evdeki bodrumda kilitli tutup darp ettiği, bütün evi dağıtarak tecavüz ya da birlikteliğin izlerini aradığı, Kullandığı uyuşturucu maddenin de etkisiyle bir takım senaryolar uydurduğu, Rümeysa Aydın'ın kendini savunmak için eline evde bulunan tüfeği alıp havaya doğru ateş etmek istediği sırada Murat Aydın'ın silaha müdahalesiyle beraber yaralanmasına ve daha sonra da ölmesine neden olduğu, Rümeysa Aydın'ın asıl maksadının eşini korkutmak olduğu, Olayın ardından eşinin yarasına müdahale ettiği belirtildi.

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