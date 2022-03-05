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Altıeylül’de büyük tiyatro festival başlıyor Yurt içi ve yurt dışından tiyatrocular sahne alacak

İHA

Altıeylül’de büyük tiyatro festival başlıyor Yurt içi ve yurt dışından tiyatrocular sahne alacak

Altıeylül Belediyesi tarafından organize edilen Uluslararası Tülütabak Tiyatro Festivali, çevre illerden ve ülke dışından gelecek tiyatrocularla birlikte 712 Mart tarihleri arasında tiyatroseverlerin huzuruna çıkıyor.
Uluslararası Altıeylül Tülütabak Tiyatro Festivali’ne ülke içinden Şanlıurfa, Diyarbakır, Bursa, Ankara, İstanbul ve İzmir Şehir Tiyatroları’nın oyuncuları ile birlikte Ege Tiyatrolar Birliği’ne üye 63 tiyatro temsilcisi ve Avrasya Tiyatrolar Birliği’nin temsilcileriyle başkanları da katılım sağlarken, ülke dışından ise Azerbaycan, Özbekistan ve Dağıstan Cumhuriyeti’nden değerli sanatçılar da yer alacak. Yetişkin ve çocuk tiyatrolarının tiyatroseverler ile buluşacağı Uluslararası Tülütabak Tiyatro Festivali’nde ayrıca atölyeler ile “Ülkeler ve Tiyatroları” isimli panel de yer alacak.
“Kültürsanat bir lüks değil, bir ihtiyaçtır”
Milli Mücadele Dönemi’nin kahramanlarından ve kültürümüzün önemli değerlerinden biri olan Tülütabaklar’ın isminin festivale verilerek yaşatılması Altıeylül Belediyesi’nin kültürümüze verdiği değeri ve gelecek nesillerde bilinç oluşturma çabası şimdiden takdir toplamaya başladı. Daha önce de çok değerli sanatsal faaliyetlere ev sahipliği yapan Altıeylül Belediyesi’nin uluslararası bir etkinliğe imza atıyor olması, başarının tesadüf olmadığının en büyük kanıtı olarak karşımıza çıkıyor. Tarihimizde önemli bir yer yer tutan Tülütabakların, sadece bayram törenlerinin bir unsuru olmaktan öte daha büyük bir ilgiyi hak ettiğini düşündüklerinden, Altıeylül Belediyesi olarak 712 Mart 2022 tarihleri arasında Uluslararası Altıeylül TÜLÜTABAK Tiyatro Festivali’ni düzenlediklerini ve bu festival sayesinde de milli mücadele döneminde önemli görevler icra etmiş olan Tülütabaklar adını verdikleri bu kahramanların daha çok bilinmesini, tanınmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını amaçladıklarını belirten Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı “Uluslararası Altıeylül Tülütabak Tiyatro Festivali gibi büyük bir organizasyon ile tiyatrosever vatandaşlarımızın huzuruna çıkacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Uluslararası bir organizasyon olmasının yanı sıra özellikle bizler için çok anlamlı bir etkinlik olacak. Çünkü Milli Mücadele’nin önemli kahramanlarından olan Tülütabaklar, Balıkesir’imiz ile özdeşleşen ve Balıkesir’imizin kültürü olmuş kahramanlardır. Bizler de onların ismini yaşatarak gelecek nesillere kültürümüzün ve tarihimizin önemli değerlerini bu vesileyle aktarmış olacağız. Daha önce birçok farklı ve kapsamlı etkinliklere ev sahipliği yapan Hasan Can Kültür Merkezi’miz ile Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi’miz, şimdi de uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bizler Altıeylül Belediyesi olarak düzenlemiş olduğumuz kültürsanat etkinlikleri ile vatandaşlarımızın ihtiyacı olan çok büyük bir boşluğu doldurmaya çalışıyoruz. Daha önce düzenlemiş olduğumuz çocuk tiyatroları ve hali hazırda devam eden gezgin tiyatromuz ile çocuklarımıza tiyatro sevgisini aşılayarak sanatı bir lüks değil, bir ihtiyaç olarak görüp içselleştirmeleri için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Bizler Altıeylül’ü kültür başkenti yapma yolunda emin adımlarla ilerlerken şimdi ise uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yaparak çıtayı biraz daha yükseltiyoruz. Tüm bunlarla birlikte düzenlemiş olduğumuz tüm organizasyonlar da ücretsiz ve herkese açıktır. Çünkü kültürsanat bir lüks değil, bir ihtiyaçtır. Uluslararası Altıeylül TÜLÜTABAK Tiyatro Festivalimiz süresince çocuklar ve yetişkinler için çok sayıda tiyatro eseri sahneye konacak. Yurt içinden ve yurt dışından tiyatro ekiplerinin sahne alacağı bu festivalin kültürümüzün ulusal ve uluslararası çapta daha da yaygınlaşması ve gelecek nesillere aktarılmasına katkıda bulunmasını diliyorum” dedi.

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