1966 Edremitspor Teknik Direktörü Çağdaş Alkan, kazada hayatını kaybetti

Abdulkadir AYDINIŞIK/ EDREMİT (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Edremit ilçesinde 1966 Edremitspor Teknik Direktörü Çağdaş Alkan (35) idaresindeki otomobil, Burak B.'nin kullandığı minibüse arkadan çarptı. Kazada Alkan yaşamını yitirdi, diğer sürücü gözaltına alındı.
Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Edremit ilçesi, Yolören Mahallesi'ndeki kavşakta meydana geldi. Edremit Belediyesi Akçay Sorumlusu olarak çalışan ve aynı zamanda Balıkesir Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden 1966 Edremitspor Teknik Direktörü Çağdaş Alkan idaresindeki 10 KZ 434 plakalı otomobil, kontrolden çıkınca aynı yönde ilerleyen Burak B.'nin kullandığı 10 KT 775 plakalı minibüse arkadan çarptı. Çağdaş Alkan otomobilde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Alkan'ı bulunduğu yerden çıkarttı. Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alkan, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Minibüs sürücüsü Burak B.'yi gözaltına alan jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Edremit Abdulkadir AYDINIŞIK
2022-03-06 11:06:04
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