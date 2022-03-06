Edremit’te spor camiasını üzen kaza

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edremit’te spor camiasını üzen kaza

İHA

Edremit’te spor camiasını üzen kaza

Edremitspor Teknik Direktörü Çağdaş Alkan’ın trafik kazasında yaşamını yitirmesi, ilçede büyük üzüntüye neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, kaza Çanakkaleİzmir karayolu Yolören Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edremitspor Teknik Direktörü Çağdaş Alkan idaresindeki 10 KZ 434 plakalı otomobil, Burak B.'nin kullandığı 10 KT 775 plakalı minibüse arkadan çarptı. Alkan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştığı araçtan çıkartıldı. Hastaneye kaldırılan, aynı zamanda Edremit Belediyesi’nin Akçay sorumlusu da olan Alkan, Edremit Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Alkan’ın cenazesinin pazartesi günü öğlen Zeytinli’de toprağa verileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Burhaniye’de zincir marketlere belediyeden düzenleme
YEREL HABERLER Burhaniye’de zincir marketlere belediyeden düzenleme
Balıkesir’de arıcıların ballı lokma hayrı çiftçileri buluşturdu
YEREL HABERLER Balıkesir’de arıcıların ballı lokma hayrı çiftçileri ...
1966 Edremitspor Teknik Direktörü Çağdaş Alkan, kazada hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 1966 Edremitspor Teknik Direktörü Çağdaş Alkan, ...
MHP Genel Sekreteri Büyükataman: "CHP'nin ve birlikte oluşturdukları gökkuşağı koalisyonunun ihanetlerini paylaşmaya gayret edeceğiz"
YEREL HABERLER MHP Genel Sekreteri Büyükataman: "CHP'nin ve birlikte ...
Beraat eden Rümeysa Aydın: Keşke böyle olmasaydı
YEREL HABERLER Beraat eden Rümeysa Aydın: Keşke böyle olmasaydı
Balıkesir Büyükşehir’den Kadınlar Günü’ne özel konser
YEREL HABERLER Balıkesir Büyükşehir’den Kadınlar Günü’ne özel konser
Rümeysa Aydın müebbetten özgürlüğe yolculuğunu anlattı “Kendimi ve çocuklarımın hayatını korumak için istemeden ateş ettim”
YEREL HABERLER Rümeysa Aydın müebbetten özgürlüğe yolculuğunu ...
Vali Hasan Şıldak Gençlik Merkezini ziyaret etti Vali Şıldak 44 öğrenciye malzeme dağıttı
YEREL HABERLER Vali Hasan Şıldak Gençlik Merkezini ziyaret etti Vali ...
Kestiği ağacın altında kalarak ağır yaralanan adam hayata tutunamadı
YEREL HABERLER Kestiği ağacın altında kalarak ağır yaralanan adam ...
Belediye Üniversite sınavı ücretlerini yatırdı
YEREL HABERLER Belediye Üniversite sınavı ücretlerini yatırdı
Altıeylül'de büyük festival başlıyor
YEREL HABERLER Altıeylül'de büyük festival başlıyor
Altıeylül’de büyük tiyatro festival başlıyor Yurt içi ve yurt dışından tiyatrocular sahne alacak
YEREL HABERLER Altıeylül’de büyük tiyatro festival başlıyor Yurt içi ...
Burhaniyeliler bir yılda 2 buçuk ton zayıfladı
YEREL HABERLER Burhaniyeliler bir yılda 2 buçuk ton zayıfladı
Müebbetten beraate...Özgürlüğüne kavuşan hamile anne çocuklarına böyle koştu... İki çocuk annesi kocasını öldürdü, 3. çocuğuna hamile olduğunu cezaevinde öğrendi, meşru müdahafadan beraat etti Balıkesir'de kendisini ve 2 çocuğunu ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle kocasını öldürüp cezaevine düşen hamile kadın için mahkeme "meşru müdafa" deyince serbest bırakıldı Cezaevi çıkışı karnı burnunda haliyle 2 çocuğuna koşan kadının çocuklarıyla buluşma anı duygusal anlara sahne oldu
YEREL HABERLER Müebbetten beraate...Özgürlüğüne kavuşan hamile anne ...
Balıkesir Teknokent'ten, savunma sanayii alanına uzaktan komutalı patlatma cihazı
YEREL HABERLER Balıkesir Teknokent'ten, savunma sanayii alanına ...
Kamyon kazası kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Kamyon kazası kameralara yansıdı
Kocasını pompalı tüfekle öldüren kadın beraat etti
YEREL HABERLER Kocasını pompalı tüfekle öldüren kadın beraat etti
Kocasını öldüren Rümeysa beraat etti (2)
YEREL HABERLER Kocasını öldüren Rümeysa beraat etti (2)
Kocasını pompalı tüfekle öldüren kadın beraat etti
YEREL HABERLER Kocasını pompalı tüfekle öldüren kadın beraat etti
Erdek' te kuyuya düşen keçiyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Erdek' te kuyuya düşen keçiyi itfaiye kurtardı
Kocasını öldüren Rümeysa beraat etti
YEREL HABERLER Kocasını öldüren Rümeysa beraat etti
Bandırma'da okul çevresinde tek dal sigara denetimi
YEREL HABERLER Bandırma'da okul çevresinde tek dal sigara denetimi
Bandırma' da gerçek gibi tatbikat
YEREL HABERLER Bandırma' da gerçek gibi tatbikat
Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu: 26 gözaltı
YEREL HABERLER Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu: 26 gözaltı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.