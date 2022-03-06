Bigadiç Belediyespor lideri devirdi

Alpaslan Endüstri Erkekler 1.Lig A Grubu ekiplerinden Bigadiç Belediyespor, lider Rest Property Alanya Belediyespor'u 30 mağlup etti.

Alpaslan Endüstri Erkekler 1.Lig A Grubu lideri karşısında etkili bir oyun ortaya koyan Bigadiç Belediyespor ligin lideri olan Rest Property Alanya Belediyespor karşısında 2521, 2522 ve 259’luk setlerle rakibini 30 yenerek playoff yolunda çok önemli bir galibiyet aldı. Averaj üstünlüğünü elinde tutmaya devam eden Bigadiç Belediyespor, Çarşamba günü oynayacağı Nevşehir deplasmanında da kazanıp dördüncü olarak Play Off oynamanın hesaplarını yapıyor.

Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, ‘’Takımımız Balıkesir’in tek profesyonel takımı. İyi ve güçlü bir kadromuz var, bunu Alanya karşısında gösterdik. Teknik heyetimizi ve oyuncularımızı tebrik ediyorum. Son maça kadar playoff yarışında kopmadan yolumuza devam etmek istiyoruz. Tüm sporseverlerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hedefimiz Efeler Ligine çıkmak için elimizden gelenin en iyisini yapmak. İlçe olarak buna inanıyoruz’’ dedi.

Karşılaşmayı Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, Bigadiç Belediyespor Kulübü Başkanı Yakup Aygören, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Bayram Şen Yavuz, AK Parti İlçe Başkanı Neşet Akbıyık ve sporseverler izledi.

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