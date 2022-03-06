Ayvalık’ta jandarmadan uyuşturucu kullanıcılarına operasyon

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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekiplerin gerçekleştirdikleri operasyonda uyuşturucu kullandığı öne sürülen 5 şüpheli yakalandı.



Edinilen bilgiye göre; jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Ayvalık’ta uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; 20 gram metamfetamin uyuşturucu madde 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet tabanca ve 3 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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