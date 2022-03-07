FETÖ operasyonunda 9 şüpheli gözaltında, 2 şüpheli ise aranıyor

Balıkesir'de Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Balıkesir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aralarında asker ve sivillerin olduğu operasyonda 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Balıkesir'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapılanmasına yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında Balıkesir ve diğer illerde kurulu bulunan ankesör/kontörlü telefonlar vasıtasıyla ardışık olarak arandıkları tespit edilen ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında çeşitli beyanlar bulunan toplam 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması çalışmalarına başlanırken, Balıkesir merkezli olmak üzere Ağrı, Ankara, Elazığ, İstanbul, İzmir, Malatya, Sivas ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde 16 adreste eş zamanlı olarak operasyon başlatıldı. Şu ana kadar 9 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalama çalışmaları devam ediyor.

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